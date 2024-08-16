Депутати хочуть збільшити собі пенсії: чи є в них шанс і скільки зможуть отримувати

Середня пенсія колишнього народного обранця в Україні становить 17,5 тис грн на місяць

Народні депутати звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати незаконним скасування спеціальних пенсій для екснардепів першого-восьмого скликань у 2017 році. Цікаво, що один з 56 з них свого часу сам голосував за це скасування.

Звернення ініціював нардеп від "Батьківщини" Сергій Тарута. Його підтримали й представники "Слуги народу" й колишні депутати забороненої ОПЗЖ, серед яких є чимало мільйонерів — Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Микола Скорик та ін. У зверненні зазначається, що зміни 2017 року скасували право депутатів на перерахунок пенсій, а розмір пенсійного забезпечення зменшився.

Підписанти наголосили, що дані положення законодавства "не гарантують належним чином трудові права народних депутатів в частині їхнього пенсійного забезпечення". Зміни пенсійного законодавства, на їхню думку, також суперечать низці міжнародно-правових документів, які визначають стандарти соціального забезпечення".

За словами юристів, пише "ЕП", якщо Конституційний суд ухвалить за цим зверненням нардепів позитивне рішення, право на спецпенсії можуть отримати не лише депутати попередніх скликань. Йтиметься й про нардепів нинішнього та майбутнього скликань.

Якщо спростити, то для розрахунку розміру пенсії, треба помножити показник її середньої офіційної зарплати за період трудової діяльності на кількість років трудового стажу і потім поділити на 100. Для виходу на пенсію необхідно мати 35 років трудового стажу.

Розмір виплат більшості українців — в межах 30-35% від їхньої середньої зарплати. А от умови розрахунку пенсії для колишніх депутатів були набагато вигіднішими. Закон "Про статус народного депутата" встановлював дві ключові переваги — розмір депутатської пенсії становитиме більшу частку від зарплати, ніж у решти громадян: не 30-35%, а 60%. До того ж ця частка розраховувалася не з їх середньої зарплати, а з поточної зарплати з надбавками, що отримують чинні народні обранці. Таким чином кожне зростання виплат для парламентарів підвищувало виплати для колишніх депутатів.

За даними ЗМІ, оклад народного депутата становить 30-36 тис грн на місяць, проте їх реальна зарплата з усіма надбавками набагато вища. З декларацій депутатів можна визначити, що у 2023 році вони отримували 45-55 тис грн на місяць. Якби норму про спеціальні пенсії не було скасовано, виплати колишнім нардепам становили б близько 30 тис грн. Однак оскільки ця сума перевищує законодавче обмеження максимального розміру пенсійної виплати (десять прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб), то вони отримували б максимально дозволені 23,6 тис грн на місяць.

Юрій Бойко із забороненої нині "Опозиційної платформи – за життя" у 2017 році підтримав скасування спеціальних пенсій, а у 2024 році оскаржує це рішення в Конституційному Суді. У відповідь на звернення "ЕП" депутат спочатку заявив, що "не пам'ятає, що підписував будь-які конституційні подання", проте потім щось пригадав.

"Так, я пригадав щодо цього подання. Мова йде не про повернення, а про відповідність ухваленого закону Конституції. Саме це є предметом діяльності КС та суті подання. Оскільки до мене було багато звернень з боку депутатів попередніх скликань з цього питання, я вважаю, що доцільно було б, щоб КС дав відповідні роз'яснення", — передав позицію Бойка його помічник.

Середня пенсія колишнього народного обранця в Україні становить 17,5 тис грн на місяць. Таким чином, середня пенсія екснардепа в понад три рази перевищує середню виплату для решти українців (5,8 тис грн).

Як розповідав "Телеграф", в Україні є фіксовані мінімальні, середні та максимальні пенсії. Останнє підвищення нарахування для осіб, що отримують мінімальні пенсії відбулось у березні цього року, тому сума не може бути вищою за 3370 гривень.