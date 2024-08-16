Депутаты хотят увеличить себе пенсии: есть ли у них шанс и сколько смогут получать

Средняя пенсия бывшего народного избранника в Украине составляет 17,5 тыс. грн в месяц

Народные депутаты обратились в Конституционный суд с требованием признать незаконным отмену специальных пенсий для экснардепов первого-восьмого созывов в 2017 году. Интересно, что один из 56 из них в свое время сам голосовал за эту отмену.

Обращение инициировал нардеп от "Батькивщины" Сергей Тарута. Его поддержали и представители "Слуги народа" и бывшие депутаты запрещенной ОПЗЖ, среди которых немало миллионеров — Сергей Левочкин, Юрий Бойко, Николай Скорик и другие. В обращении отмечается, что изменения 2017 отменили право депутатов на перерасчет пенсий, а размер пенсионного обеспечения уменьшился.

Подписавшиеся подчеркнули, что данные положения законодательства "не гарантируют должным образом трудовые права народных депутатов в части их пенсионного обеспечения". Изменения пенсионного законодательства, по их мнению, также противоречат ряду международно-правовых документов, определяющих стандарты социального обеспечения.

По словам юристов,пишет "ЭП", если Конституционный суд примет по этому обращению нардепов положительное решение, право на спецпенсии могут получить не только депутаты предыдущих созывов. Речь пойдет и о нардепах нынешнего и будущего созывов.

Если упростить, то для расчета размера пенсии нужно умножить показатель ее средней официальной зарплаты за период трудовой деятельности на количество лет трудового стажа и затем разделить на 100. Для выхода на пенсию необходимо иметь 35 лет трудового стажа.

Размер выплат большинства украинцев – в пределах 30-35% от их средней зарплаты. А вот условия расчета пенсии для бывших депутатов были гораздо более выгодными. Закон "О статусе народного депутата" устанавливал два ключевых преимущества — размер депутатской пенсии будет составлять большую долю от зарплаты, чем у остальных граждан: не 30-35%, а 60%. К тому же эта доля рассчитывалась не по их средней зарплате, а по текущей зарплате с надбавками, получаемыми действующими народными избранниками. Таким образом, каждый рост выплат для парламентариев повышал выплаты для бывших депутатов.

По данным СМИ, оклад народного депутата составляет 30-36 тыс. грн в месяц, однако их реальная зарплата со всеми надбавками намного выше. Из деклараций депутатов можно определить, что в 2023 году они получали 45-55 тыс. грн в месяц. Если бы норма о специальных пенсиях не была отменена, выплаты бывшим нардепам составляли бы около 30 тыс. грн. Однако поскольку эта сумма превышает законодательное ограничение максимального размера пенсионной выплаты (десять прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц), то они получали бы максимально разрешенные 23,6 тыс. грн. в месяц.

Юрий Бойко из запрещенной ныне "Оппозиционной платформы – при жизни" в 2017 году поддержал упразднение специальных пенсий, а в 2024 году оспаривает это решение в Конституционном Суде. В ответ на обращение "ЭП" депутат сначала заявил, что "не помнит, что подписывал какие-либо конституционные представления", однако потом что-то вспомнил.

"Да, я вспомнил относительно этого представления. Речь идет не о возвращении, а о соответствии принятого закона Конституции. Именно это является предметом деятельности КС и сути представления. Поскольку мне было много обращений со стороны депутатов предыдущих созывов по этому вопросу, я считаю, что целесообразно было бы, чтобы КС дал соответствующие разъяснения", — передал позицию Бойко его помощник.

Средняя пенсия бывшего народного избранника в Украине составляет 17,5 тыс. грн в месяц. Таким образом, средняя пенсия экснардепа более чем в три раза превышает среднюю выплату для остальных украинцев (5,8 тыс грн).

Как рассказывал Телеграф, в Украине есть фиксированные минимальные, средние и максимальные пенсии. Последнее повышение начисления для лиц, получающих минимальные пенсии, произошло в марте этого года, поэтому сумма не может быть выше 3370 гривен.