З березня пенсія виросла: які тепер мінімальні виплати в Україні

Це передбачено законом

В Україні є фіксовані мінімальні, середні та максимальні пенсії. Останнє підвищення нарахування для осіб, що отримують мінімальні пенсії відбулось у березні цього року, тому сума не може бути вище 3370 гривень.

Сума пенсійних виплати регулюється згідно зі законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Сума виплати залежить від кількості відпрацьованих років стажу та віку особи.

Мінімальні пенсії в Україні з березня 2024 року становлять:

3370 гривень — отримують люди віком 65 років, що не працюють та мають повний стаж (жінки 30 років, а чоловіки — 35 років), а також ті, яким виповнилось 80 років та вони мають страховий стаж в 20/25 років і не мають право на пенсію за особливі заслуги;

3240 гривень — вона здійснюється для українців віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30/35 років, якщо вони не мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною;

2980 гривень — така сума нараховується для осіб віком до 70 років при повному стажі 30/35 років та особам з інвалідністю І групи незалежно від віку та стажу (Якщо вони не можуть отримувати виплати за особливі заслуги перед Україною);

2725 гривень здійснюються для категорій пенсіонерів, які не працюють та не отримують пенсію за особливі заслуги (не залежно від кількості стажу).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому у деяких українців можуть забрати пенсію вже в цьому місяці.