Тарута й інші нардепи-мільйонери просять збільшити пенсії депутатам. Чи є тут "зрада"?

У маленьких пенсіях депутатів Тарута звинувачує Олега Ляшка.

У червні 56 народних депутатів звернулись до Конституційного суду (КСУ) щодо підвищення пенсій парламентарям. Ініціатором став нардеп від "Батьківщини" Сергій Тарута. Його підтримали як представники "Слуги народу", так і колишні депутати забороненої ОПЗЖ, серед яких є чимало мільйонерів — Сергій Льовочкін, Юрій Бойко, Микола Скорик та ін.

У документі говориться, що змінене у 2017 році законодавство скасувало право депутатів на перерахунок пенсій. До того ж власне розмір пенсійного забезпечення зменшився. За словами підписантів, дані положення законодавства "не гарантують належним чином трудові права народних депутатів в частині їхнього пенсійного забезпечення. Вказані зміни пенсійного законодавства також суперечать низці міжнародно-правових документів, які визначають стандарти соціального забезпечення".

У ЗМІ це викликало широкий резонанс, особливо прізвище ініціатора даного звернення. Адже Тарута є однією з найбагатших людей України. До війни його статки оцінювались в 700 млн доларів. Він вже є пенсіонером і отримує максимальну пенсію в Україні — 24 тис. грн. Але вона, за словами Тарути, не є депутатською.

Серед підписантів документа також є депутати, чиї декларації свідчать про великі статки. То чому ж вони хочуть більшої пенсії?

На захисті нардепів-"жебраків"

Насправді звернення до КСУ стосується нардепів I-VII скликань, а також народних депутатів України VIII скликання, повноваження яких почалися до 1 жовтня 2017 року. Тобто про чинне скликання не йдеться.

В коментарі "Телеграфу" Тарута пояснив, що звернутися до КС його попросила Асоціація народних депутатів України. До речі, сам нардеп є президентом та головою правління цієї організації.

Він стверджує, що рішення про скасування перерахунку пенсій депутатів було прийнято через популізм колишнього депутата та лідера "Радикальної партії" Олега Ляшка, який і виступив ініціатором такого рішення.

"На сьогодні ці депутати отримують пенсію 3200 грн. Люди, які віддали все своє життя на служіння країні, отримують сьогодні таку пенсію тільки завдяки тому, що популізм Ляшка зіграв цю історію. І це несправедливо. Такі депутати сьогодні жебракують. Це неправильно, коли депутати жебракують. Ці депутати зробили нам незалежність", — говорить Тарута.

Інший підписант документа, депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в коментарі "Телеграфу" розповів, що підтримати звернення його спонукала смерть колишнього нардепа та дисидента Левка Лук’яненка.

"Коли дізнався що Левко Лук’яненко (народний депутат I—II, IV—V скликань. — Ред.) помер через те, що йому не було на що купувати ліки, мені було соромно".

"Є інші, слава богу, живі депутати, яким навіть не індексують пенсії. Бо попередній олігархічний парламент на хвилі популізму скасував навіть цю індексацію. Мені болить, що є ті пенсіонери-депутати, які, віддавши досить багато цій країні та суспільству, були викинуті популістами на помийку", — додав Федієнко.

Що вимагають депутати?

У своєму зверненні депутати вимагають підвищити пенсії парламентарям минулих скликань. За їх словами, зазначені розміри пенсійних виплат навіть у збільшеному розмірі не вплинуть на держбюджет.

Підписанти підрахували, що на сьогодні право на перерахунок пенсій отримають лише біля 1100 народних депутатів України І-VIII скликань.

"Якщо виходити з того, що середня пенсія народного депутата України, яку він отримував за спеціальним Законом № 2790, нараховувала близько 17 500 грн, то при обмеженні її розміру десятьма прожитковими мінімумами для осіб, які втратили працездатність, вона становитиме, з розрахунку на 1 січня 2024 року, не більше 23 161 грн, тобто складатиме не більше 43,1% від середньої заробітної плати народного депутата України поточного (ІХ) скликання з усіма надбавками", — говориться у документі.

Як повідомили "Телеграфу" в Конституційному Суді, 25 червня було відкрито конституційне провадження у справі. 2 липня Велика палата КС визначила провести відкриту частину пленарного засідання у цій справі. Коли це відбудеться, наразі ще не визначено.