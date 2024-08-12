Тепер заяву на пенсію можна підписати через "Дію": як це зробити, інструкція

Усе дуже просто

Оформити пенсію в Україні можна як через відділення Пенсійного фонду, так і онлайн. Тепер підписати заяву на виплату можна не "КЕПом", а за допомогою "Дія.Підпис".

Пенсіонеру треба завантажити мобільний застосунок "Дія". Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

"Для зручності людей, які бажають подати заяву на призначення пенсії, але не мають можливості отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП), щоб подати заяву дистанційно, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано можливість оформлення пенсії за допомогою Дія.Підпису", — йдеться у повідомленні.

Літній особі потрібно бути користувачем мобільного застосунку "Дія", активувати "Дія.Підпис" та заздалегідь зробити скан-копії необхідних документів.

Які є вимоги до скан-копій для заяви на пенсію

виготовлення з оригіналів документів;

мають бути кольоровими, чіткими та читабельними;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не повинен перевищувати 1 МБ;

назви мають відповідати виду просканованого документа.

Як заповнити заяву на виплату через веб-портал ПФУ

У правому верхньому куті натиснути кнопку "Вхід" та обрати опцію увійти до системи через "Дія.Підпис";

У новому вікні, що відкриється, натиснути кнопку "Отримати код для входу";

Після цього просканувати QR-код, що з’явиться на екрані, за допомогою опції сканування QR-коду в додатку "Дія". Для цього увійти у додаток "Дія" на телефоні та навести зчитувач QR-коду на квадрат з QR-кодом;

На телефоні натиснути кнопку "Підтвердити";

Активувати Дія.Підпис, пересунувши кнопку активації в крайнє праве положення;

Підтвердити свою особу через перевірку за фото, керуючись підказками телефона, та натиснути "Далі";

Ввести на телефоні п’ятизначний код для накладання Дія.Підпис. Якщо особа користується Дія.Підпис вперше, то його необхідно запам’ятати;

Якщо всі кроки пройдено успішно, запит на авторизацію через Дія.Підпис для входу на вебпортал Пенсійного фонду України буде підтверджено і на екрані телефона з’явиться відповідний напис;

Вхід в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України буде виконано автоматично;

Далі в особистому кабінеті на порталі в розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обрати вкладку "Заява на призначення пенсії".

Обрати вид пенсії (наприклад, "Пенсія за вислугу років").

Дати відповіді на питання анкети-опитування для заповнення атрибутів звернення.

Прикріпити скан-копії необхідних документів та натиснути кнопку "Сформувати заяву".

Для завершення всіх операцій потрібно підписати заяву за допомогою Дія.Підпису та відправити до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити до ПФУ". З результатами опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які тепер мінімальні пенсії в Україні, якщо їх індексація відбулась у березні 2024 року.