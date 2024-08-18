"Найбільша неповага до ветеранів": бійця "Айдара" зняли з обліку через "вагітність"

Боєць вважає, що в медичній системі відбувається повний бардак

Ветеран бойових дій було знято з обліку ТЦК за статтею "вагітність з ускладненнями". Це не єдиний конфуз, який у нього стався з ВЛК.

Про це розповів боєць "Айдара" Станіслав Дехтяр ("Уксус") в інтерв’ю online.ua. За його словами, військово-лікарська комісія та медико-соціальна експертна комісія є найбільшою неповагою до ветеранів, які є у нашій країні.

"Це повна неповага до людей. Ти маєш ходити за цими людьми, буквально бігати, щоб вони написали тобі свій висновок. Це абсурд повний", — сказав він.

При цьому він зазначив, що у його висновку ВЛК написано про виключення з обліку за статтею 73а (вагітність з ускладненнями). Дехтяр припустив, що це просто друкарська помилка, проте факт залишається фактом. Крім того, він додав, що лікар невропатолог теж начудив.

"Лікар-невропатолог написав у висновку, що у мене скарга на відсутність правої нижньої кінцівки. Саме, що у мене "скарга". Це сюр? Сюр", — сказав він.

За словами бійця, ці ситуації можуть здатися смішними, але вони показують, який бардак твориться в медичних закладах. Дехтяр додав, що по суті ВЛК такими друкарськими помилками можуть визначити подальше життя людини.

Як повідомлялося раніше, юрист розповідав, як людям з інвалідністю повторно пройти військово-лікарську комісію.