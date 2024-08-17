Колишні зеки при штурмі показали себе не гірше за добровольців - капітан ЗСУ про рекрутинг у тюрмах

ЗСУ хочуть узагальнити досвід і ефект від застосування колишніх ув’язнених на передовій

Понад місяць тому заступник командира танкового батальйону 32-ї бригади ЗСУ капітан Дмитро Балабуха ("Танкіст") приїхав у виправну колонію в Сумах, щоб відібрати у свій підрозділ засуджених, які виявили бажання воювати у штурмових бригадах в обмін на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. З дев’яти охочих трьох забракував: мали низькі морально-психологічні якості й не були достатньо мотивовані.

У ході розмови з капітаном Балабухою, учасником АТО та колишнім ув’язненим, "Телеграф" з’ясував, що призов на військову службу чоловіків, які відбувають покарання в пенітенціарних установах, призупинився. Бо у ЗСУ хочуть проаналізувати їхню ефективність на полі бою і зробити наступний добір якіснішим.

Замість реабілітації в Польщі — за ґрати

— Ті шестеро, яких я відібрав, певно, проходять підготовку в навчальних центрах або навіть уже десь воюють, — висловлює припущення Дмитро.

34-річний капітан мав очолити роту зі 120 колишніх в’язнів. Але процес набору в бригаду був призупинений, і Дмитра повернули на попередню посаду. Нині він зі своїм підрозділом перебуває у Торецьку Донецької області, де йдуть найгарячіші бої.

Капітан Дмитро Балабуха ("Танкіст") зараз на Донеччині

— Навряд чи ЗСУ вдасться кардинально поліпшити питання поповнення бойових бригад завдяки набору колишніх в’язнів, — висловлюється він з приводу закону про добровільну мобілізацію ув’язнених, ухваленого Верховною Радою 8 травня 2024 року. — Але якщо ми зараз не будемо витягувати людей з колоній, то ситуація з мобілізацією залишиться критичною, і ми взагалі перестанемо "вигрібати" на лінії зіткнення. Людей на фронті сьогодні катастрофічно не вистачає. Якщо ми не змінимо ситуації зараз, то будемо тримати оборону, мабуть, у Києві.

Дмитро Балабуха — сам колишній ув’язнений. З початку війни 2014 року він, банківський працівник, волонтерив, але невдовзі добровільно підписав контракт із ЗСУ. Був зарахований до 72-ї бригади ЗСУ, яка тоді виконувала бойові завдання у Волновасі та Гранітному на Донеччині. Служив командиром танка. Згодом його підвищили у званні — до головного сержанта роти. Пройшовши курси підготовки 2016 року, отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта й став командиром взводу.

2018-го, після відкритої черепно-мозкової травми, яку отримав під Авдіївкою, Дмитро потрапив до госпіталю. Медики установили йому в череп пластину й готували до відправки на реабілітацію в Польщу. Чоловікові лишалось пройти медико-соціальну експертну комісію для встановлення інвалідності. Але не встиг. Замість реабілітації військовий офіцер потрапив на нари Менської виправної колонії, де відбувають покарання судді, адвокати, правоохоронці та колишні військові, вперше засуджені до позбавлення волі та які раніше вже відбували покарання у вигляді позбавлення волі. До речі, статус інваліда війни Дмитро отримав вже за ґратами.

Дмитро Балабуха в суді

Свого часу про цю резонансну історію багато писали. Убивство, яке вчинив Дмитро, сталося 10 лютого 2018 року на зупинці неподалік метро "Чернігівська" у Києві. Того дня ветеран АТО ударом ножа у грудну клітку позбавив життя шеф-кухаря одеського ресторану, боксера Руслана Юрченка. Військовий мав їхати до мами в Прилуки на Чернігівщині і, пройшовши до початку черги на маршрутку, сказав, що за посвідченням учасника бойових дій має право на пільговий проїзд. Це не на жарт розлютило кремезного чоловіка з черги. Він накинувся на кволого після операції військового з образами, повалив на асфальт і почав бити.

Дмитро геть не пам’ятає, як підвівся й у найближчому магазині купив кухонний ніж. Повернувся і завдав своєму кривднику удару. Лікарі швидкої допомоги констатували смерть потерпілого.

За скоєння тяжкого злочину Деснянський районний суд Києва відправив військовослужбовця за ґрати на вісім років без позбавлення офіцерського звання. Апеляційний суд зменшив строк покарання на рік.

До початку повномасштабної війни Дмитро Балабуха відсидів половину строку. 24 лютого 2022 року його доля зробила ще один крутий поворот.

З колишніх зеків — у партизани

— Від смт Макошине, де знаходиться колонія, до кордону з Росією всього 60 кілометрів, — розповідає капітан Балабуха. — Тому окупанти вже через день після вторгнення виставили напроти колонії свою артилерію й почали вести вогонь у напрямку наших військ. Ми, колишні учасники АТО (а нас було там приблизно 40 осіб), розуміли, що всі ув’язнені — їхні потенційні мішені. Вони нас або візьмуть у полон, або розстріляють.

Одразу ж почали спілкуватися з адміністрацією щодо ситуації, яка склалася. Ми всі, як один, хотіли стати на захист Батьківщини. І не тільки атовці, а й більшість інших ув’язнених.

На щастя, адміністрація колонії нас почула, оперативно донесла наше прохання до керівництва держави, і вже 25 лютого ми написали заяви на ім'я президента України про помилування та про приєднання до лав ЗСУ. Наступного дня були вже на волі . На жаль, ніхто з місцевих не міг чинити опір російським військам, бо територіальної оборони там не було взагалі.

— Ви, як я розумію, за межі колонії вийшли у тюремній формі й без зброї. Які з вас вояки?

— Начальник колонії звів нас з людьми, які займалися обороною. Це були місцеві фермери й активісти. Вони щось трохи патрулювали. Ми приєдналися до їхньої компанії й отримали кілька автоматів Калашникова, з якими проводили партизанські рейди. Дехто з амністованих перейшов замерзлу Десну й добрався до Чернігова, де приєднався до різних добровольчих батальйонів, а я з невеликою групою залишався деякий час на Менщині. Пізніше дізнався, що лише одиниці колишніх зеків не вступили до ЗСУ, а всі інші пішли воювати.

Дмитро Балабуха: "Ми всі, як один, хотіли стати на захист Батьківщини. І не тільки атовці, а й більшість інших ув’язнених"

— Як вас сприйняло місцеве населення?

— Як своїх захисників. Переховували нас у себе. Від усіх чули, що наша допомога була дуже вчасною.

— У чому полягали ваші завдання?

— Наш координатор збирав інформацію про рух російських військ, а ми палили й підривали їхню техніку. Зброя ворога — переважно кулемети, які ми знімали з покинутої техніки, — ставала нашими трофеями.

Коли росіяни зацікавилися українськими месниками, місцеві попросили нас виїжджати до Чернігова, бо, якби знайшли, було б непереливки всім.

Ті, хто не служив у АТО, у кого не було документів на помилування, але допомагав нам, добровільно повернулися до колонії. Тим паче за кілька днів ситуація у тій місцевості стабілізувалася — ворог не зміг зайти в селище, бо переправу через Десну, яку вони зводили, розбила наша авіація.

Порятунок Чернігова і диверсії в тилу

Далі бойовий шлях Дмитра продовжився у спеціалізованому підрозділі "Кліщі" управління територіальної оборони Чернігова. У складі цього підрозділу він 7 березня 2022 року зустрічав російські колони в селі Количівка. "Кліщі" посилювали слабкі місця в обороні, займалися розвідкою, диверсіями, заходячи в тил ворога, а також евакуювали людей з окупованих територій.

— Количівка була стратегічним селом. Ми там вісім днів з моєю групою та Нацгвардією тримали оборону. Завдяки тому, що росіяни не взяли цей населений пункт, Чернігів не опинився у повному оточенні, — розповідає Дмитро Балабуха.

Знищений ворожий танк на в'їзді в Чернігів

— Потім окупаційні війська несподівано відійшли від Чернігова . На вашу думку, що цьому сприяло?

— Українські захисники не мали ні сил, ні засобів, щоб відбити цю територію. Я думаю, це було політичне рішення, певні домовленості. Просто в один день росіяни перестали стріляти, а вже наступного ми йшли по їхніх слідах, брали в полон тих, хто загубився.

— Чи не було до вас упередженого ставлення з боку військових командирів через те, що ви мали судимість?

— Думаю, все ж таки було. До мене спочатку ставилися насторожено. Перевіряли, придивлялися. Казали, наприклад: "Ти приєднуйся до нас, і якщо все буде нормально, якщо не злякаєшся, тоді ми тебе оформимо". Може, не знали, як це правильно зробити… Але, зрештою, все стало на свої місця. Головне ж — військовий професіоналізм.

— Зараз ворота виправних колоній відчинені перед тими, хто хоче приєднатися до лав ЗСУ. Чим люди мотивують своє бажання воювати на "нулі"? Це правда, що їх беруть лише у спеціалізовані штурмові загони?

— Так, з них готують штурмовиків. Спілкуючись із тими, хто готовий іти в бій і кого вже відібрала ВЛК у місцях позбавлення волі, я ставив їм провокативні запитання: "Вам лишається досидіти рік-півтора, і можете йти додому. Може, для вас так буде краще?" А мені всі як один відповідали: "Після звільнення все одно підемо служити в Збройні Сили. То краще раніше".

— Наскільки відомо, зараз дострокове звільнення отримують ті, хто скоїв злочини лише середньої тяжкості. Ви не потрапили б сьогодні під цю норму закону?

— На жаль. Знаєте, я ставлюся до цього скептично. Мені здається, потрібно призвати всі категорії засуджених, придатних до військової служби. Якщо людина мотивована, хоче служити, чому її не забрати раніше з місць позбавлення волі? Стаття, за якою людина отримала покарання, не має значення — крадіжка чи вбивство. Їй треба дати шанс реабілітуватись перед соціумом, родиною, перед самою собою…

Коли зеки стають безстрашними вояками

— Чому, на вашу думку, припинився активний набір до ЗСУ колишніх зеків? Вирішили придивитися до того, як вони поводяться на полі бою, як колись до вас приглядались?

— Дійсно, є така думка. Було сформовано кілька підрозділів, тепер військове керівництво хоче подивитися, як вони воюватимуть, чи виправдають сподівання, які покладалися на них. Якщо новостворені підрозділи проявлять себе добре, то наступний набір, думаю, пройде швидше і якісніше.

— Хто проводить відбір серед в’язнів?

— Визначені нові процедури набору і визначені люди, які цим займатимуться. Командири підрозділів уже не їздитимуть по колоніях. Ці питання передали центрам призову. Бойовим підрозділам просто лишається чекати на підготовлені кадри.

Дмитро з побратимом

— Чимало засуджених мають досвід поводження зі зброєю, пройшли, як і ви, через АТО. Тобто це якісний резерв для поповнення бойових підрозділів, який іще не задіяний повністю…

— Мені неодноразово доводилося спілкуватися із засудженими офіцерами поліції в минулому й військовими спецпідрозділів на тему їхньої участі в сьогоднішній війні. Це готові військовослужбовці, бо в них уже є підготовка, і доволі непогана. (Хоча без проходження через навчальні центри в зону бойових дій ніхто не потрапляє.) Це люди, які хочуть, можуть і вміють воювати. І в цьому велика перевага такого набору. Мені, як командирові, було б простіше працювати з таким поповненням, аніж з насильно мобілізованими.

— З людьми, які вже вбивали, вам було б простіше?

— Хай як це погано звучить, але так. Бо вони побороли цей страх, переступили якусь лінію і зможуть показати себе на фронті як безстрашні вояки.

— Впевнена, ви знаєте, як воюють колишні в’язні.

— Чув різні відгуки — як позитивні, так і негативні. Говорять, вже були випадки СЗЧ (самовільного залишення частини). Але я не бачу в цьому чогось незвичайного. СЗЧ — це непоодиноке явище в армії. Колишні зеки — це не ро́боти без емоцій, вони такі ж люди, як і всі. Це зріз суспільства. Даються взнаки фізичні та морально-психологічні навантаження. Дехто, побачивши смерть, у стані афекту може прийняти рішення, що краще сидіти в колонії. Але, думаю, у відсотковому відношенні СЗЧесників серед колишніх зеків не більше, аніж серед інших мобілізованих.

Чув, у деяких бригадах було невдале застосування ексув’язнених: одна рота показала успішні показники, а дві — негативні.

— Ви мали б очолити роту зі 120 колишніх зеків. Чи правильно, як гадаєте, формувати такі однорідні підрозділи?

— На мою думку, це велика помилка керівництва Збройних Сил. Тих, хто отримав умовно-дострокове звільнення, треба інтегрувати у бойові війська. Бо коли таких військових, які вийшли із зони, хай навіть вони будуть добре навчені, посадиш на позицію, і її почне, приміром, щільно накривати ворожий мінометний вогонь, то один із них може сказати: "Хлопці, ну його нафіг, нас тут уб'ють", — і тоді спрацює стадний інстинкт, всі просто залишать позицію.

А якщо серед них буде один "битий вовк", який цих обстрілів пересидів уже хтозна скільки, він скаже: "Та нє, чуваки, сидіть, це все нормально, це ще "квіточки". І вони будуть сидіти. Тобто в одній і тій же ситуації можна досягти прямо протилежного результату, якщо правильно розставити людей.

Тому я вважаю: готувати окремий підрозділ з колишніх ув’язнених можна, але у бій вводити їх частинами у складі звичайних підрозділів. Так зробила, до речі, Третя штурмова бригада. Її командування створило й підготувало батальйон з колишніх зеків, а коли вводили у бій, то "розбавили" свої сили цими хлопцями. І результат, як мені говорили, був просто вражаючий. Хлопці билися дуже сильно. Та й під час підготовки показали круті результати. Їхні інструктори відгукувалися, що вони зарекомендували себе краще, аніж добровольці.

Сподіваюсь, цей досвід буде врахований у майбутньому…

Капітан ЗСУ Дмитро Балабуха: "Засудженим треба дати шанс реабілітуватися перед суспільством, сім'єю, перед собою..."

— Насамкінець розмови хочу почути від вас відповідь на запитання. Чотири роки, проведені в колонії, ви розцінюєте як викреслені з життя чи як набутий життєвий досвід?

— Звісно, як життєвий досвід. Тяжкий-тяжкий досвід. Якщо людина не усвідомлює своїх помилок, то це вже втрачена людина. Я так вважаю. На жаль, війна накладає на кожного її учасника великий негативний відбиток, і буде ще чимало випадків, коли їх судитимуть за вчинення тяжких злочинів. Бо психіка практично в кожного зламана.

Але вибачте, тут "подарунки" від ворогів прилітають, тільки-но щось з літака скинули, піду розбиратися…

Фото надані Дмитром Балабухою та з відкритих джерел