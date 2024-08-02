Як повторно пройти ВЛК людям з інвалідністю: юрист дав чітку відповідь

Цей алгоритм варто запам’ятати

Під час загальної мобілізації деякі військовозобов’язані в Україні мають право на відстрочення. Серед таких людей – особи з інвалідністю.

Як повторно пройти людям з інвалідністю військово-лікарську комісію (ВЛК) розповідає юрист Дмитро Франчук в інтерв’ю "РБК-Україна". Основна мета повторного медогляду — перевірка, чи справді стан здоров’я людини відповідає встановленій групі інвалідності.

Як повторно пройти ВЛК

Для початку необхідно звернутися до свого ТЦК та СП та дізнатися точну дату та час проходження огляду. Такий крок допоможе підготуватися та уникнути непорозумінь.

Після цього слід підготувати всі необхідні медичні документи, які у вас є. Довідки, виписки з медичних карт та інші документи підтвердять стан здоров’я.

Слід прийти на огляд у призначений час. Варто переконатись, що на руках є всі необхідні документи.

"Якщо ви не згодні з результатами обстеження, зверніться за консультацією до юриста. Ви маєте право оскаржити рішення у встановленому законом порядку", — радить Дмитро Франчук.

Раніше ми розповідали, чи потрібно ВЛК у разі, якщо прийшли отримувати відстрочку чи бронювання. Також "Телеграф" писав, як можна оскаржити рішення комісії.