"Якби не діти, отримала б по морді": поліцейська образила ветерана з інвалідністю у Києві

Поліцейська та її чоловік потрапили у гучний скандал у Києві

У Києві поліцейська нагрубила ветерану Павлу Якімчуку, який отримав тяжке поранення під час боїв. Чоловік правоохоронця припаркувався на місці для людей з інвалідністю, що спричинило конфліктну ситуацію.

Історією Якімчук поділився у соцмережі Facebook. З його слів, інцидент стався 14 серпня біля магазину мережі "Епіцентр".

За його словами, він побачив, як водій легкового автомобіля припаркувався на місці для людей з інвалідністю і зробив зауваження, попросивши перепаркувати машину на іншому місці. Однак у розмову втрутилася його дружина, яка відповіла військовослужбовцю у вельми грубій формі.

Жінку швидко знайшли, нею виявилася капітан київської поліції Орещенко Олена Петрівна, про що повідомив журналіст Віталій Глагола.

Це згодом підтвердив і сам Якімчук. Він також залишив посилання на її профіль в Instagram, але зараз він вже не доступний.

17 серпня Якімчук повідомив, що був у відділенні поліції та давав свідчення з цього приводу, тепер там проводять службову перевірку. Ветеран додав, що Орещенко зверталася до нього особисто, проте він зазначив, що має намір "дотиснути" ситуацію, оскільки поліцейська виявилася "непробивною".

Боєць ЗСУ розповів, що подібні спеціальні місця для паркування на його досвіді виявляються зайнятими завжди і часто туди стають люди, які не мають на те права. Однак у більшості випадків водії після розмови з ним просто вибачаються та переміщують автомобілі. Але тут ситуація розвивалася прямо протилежним чином, оскільки жінка почала його ображати якраз після того, як дізналася, що у військового хвора нога.

"В мене трохи зірвало планку, не став добирати слова, сказав їй, що якби не її діти, то вона б точно получила по морді, не дивлячись на те, що вона жінка", — розповідає Якімчук.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше брав інтерв’ю у Якімчука та ділився його історією. Він розповідав про те, як потрапив на фронт, як звільняв Херсон і як зазнав важкого поранення.