"Самое большое неуважение к ветеранам": бойца "Айдара" сняли с учета из-за "беременности"

Боец считает, что в медицинской системе происходит полный бардак

Ветеран боевых действий был снят с учета ТЦК по статье "беременность с осложнениями". При этом это не единственный конфуз, который у него произошел с ВВК.

Об этом рассказал боец "Айдара" Станислав Дехтяр ("Уксус") в интервью online.ua. По его словам, военно-врачебная комиссия и медико-социальная экспертная комиссия являются наибольшим неуважением к ветеранам, которые есть в нашей стране.

"Это полное неуважение к людям. Ты должен ходить за этими людьми, буквально бегать, чтобы они написали тебе свое заключение. Это бред полный", — сказал он.

При этом он отметил, что у него в заключении ВЛК написано об исключении с учета по статье 73а (беременность с осложнениями). Дехтяр допустил, что это просто опечатка, однако факт остается фактом. Кроме того, он добавил, что врач невропатолог тоже начудил.

"Врач-невропатолог написал в заключении, что у меня жалоба на отсутствие правой нижней конечности. Именно, что у меня "жалоба". Это сюр? Сюр", — сказал он.

По словам бойца эти ситуации могут показаться смешными, но они показывают, какой бардак творится в медицинских учреждениях. Дехтяр добавил, что по сути ВЛК такими опечатками могут определить дальнейшую жизнь человека.

Как сообщалось ранее, юрист рассказывал, как людям с инвалидностью повторно пройти военно-врачебную комиссию.