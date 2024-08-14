Чоловікам з інвалідністю потрібно повторно проходити ВЛК: в яких випадках
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Звільняються від повторного обстеження декілька категорій осіб
Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки з інвалідністю звільняються від призову. Однак такий громадянин може піти до армії добровільно.
Чоловіки, які мають інвалідність, не звільняються від військового обліку і зобов’язані виконувати всі вимоги, що стосуються ведення облікових документів. Чи потрібно проходити ВЛК особам з інвалідністю, повідомляє "Судово-юридична газета".
Згідно з новими правилами мобілізації, чоловіки з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію. Однак, є кілька категорій осіб, які звільняються від повторного обстеження:
- люди, які отримали поранення на військовій службі;
- що мають психічні розлади та інтелектуальні порушення;
- у яких відсутні кінцівки, кисті, стопи ніг, один з парних органів;
- особи з онкологією;
- з паралітичним синдромом або церебральним паралічем;
- люди, які мають інвалідність з дитинства.
В усіх інших випадках повторне проходження комісії обов'язкове.
Варто зазначити, людям з інвалідністю варто мати при собі військовий квиток із відповідною приміткою про виключення або довідку про виключення з військового обліку.
Раніше "Телеграф" писав, хто і коли повинен проходити ВЛК. Довідка, що підтверджує придатність до військової служби, тепер дійсна лише рік.