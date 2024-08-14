Чоловікам з інвалідністю потрібно повторно проходити ВЛК: в яких випадках

Звільняються від повторного обстеження декілька категорій осіб

Згідно з новим законом про мобілізацію, чоловіки з інвалідністю звільняються від призову. Однак такий громадянин може піти до армії добровільно.

Чоловіки, які мають інвалідність, не звільняються від військового обліку і зобов’язані виконувати всі вимоги, що стосуються ведення облікових документів. Чи потрібно проходити ВЛК особам з інвалідністю, повідомляє "Судово-юридична газета".

Згідно з новими правилами мобілізації, чоловіки з інвалідністю ІІ та ІІІ груп, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року, зобов'язані пройти повторну військово-лікарську комісію. Однак, є кілька категорій осіб, які звільняються від повторного обстеження:

люди, які отримали поранення на військовій службі;

що мають психічні розлади та інтелектуальні порушення;

у яких відсутні кінцівки, кисті, стопи ніг, один з парних органів;

особи з онкологією;

з паралітичним синдромом або церебральним паралічем;

люди, які мають інвалідність з дитинства.

В усіх інших випадках повторне проходження комісії обов'язкове.

Варто зазначити, людям з інвалідністю варто мати при собі військовий квиток із відповідною приміткою про виключення або довідку про виключення з військового обліку.

Раніше "Телеграф" писав, хто і коли повинен проходити ВЛК. Довідка, що підтверджує придатність до військової служби, тепер дійсна лише рік.