Колапс перевезень в Укрзалізниці: чому квитки на потяг так складно купити і до чого тут військові

Бійцям ЗСУ складно купити квиток на поїзд

Два місяці поспіль пасажирам вкрай важко придбати квитки на поїзди "Укрзалізниці". Особливо гостро проблема відчувається з купівлею квитків у східному напрямку та назад. Військові змушені повертатися з фронту в непристосованих для проїзду умовах, зокрема, в тамбурах вагонів. А іноді провідники взагалі відмовляють захисникам у посадці без квитка.

Щоб розібратися в причинах проблеми, редакція "Телеграфу" звернулася безпосередньо до АТ "Українська залізниця".

Літній пік і боротьба з перекупами

Укрзалізниця визнає, що літо — традиційно напружений період для залізничних перевезень. За словами представників компанії, навантаження на залізницю влітку сягає 100 тисяч пасажирів на добу, тобто попит на перевезення дуже великий.

— Спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Але для боротьби з перекупниками квитків Укрзалізниця масштабувала успішний досвід із доступом до міжнародних квитків тільки для верифікованих користувачів, — пояснює "Телеграфу" пресслужба державної компанії.

Це рішення, як кажуть, є тимчасовим заходом на період пікових перевезень.

А що з військовослужбовцями?

У потягах, що прямують з Донецького напрямку, найбільше можна зустріти військових. Інцидент, коли бійців не пустили у вагон на очах кореспондентів "Телеграфу", і привернув увагу до цієї проблеми.

Фото кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова

Втім, Укрзалізниця запевняє, що розуміє особливі потреби військових. Зокрема, запроваджено спеціальний сервіс для їхнього обслуговування.

— У грудні 2023 року залізниця запустила онлайн-сервіс бронювання квитків для військовослужбовців, який доступний за посиланням https://services.uz.gov.ua/military, — повідомляють в АТ "Укрзалізниця".

Посилання на сайт з розділом "Квитки для військовослужбовців" можна знайти також у застосунку УЗ, розділ "Профіль" — "Замовлення сервісів".

Цей ресурс нібито дозволяє військовослужбовцям отримати квитки зі спеціальної окремої броні, яка не доступна в загальному продажу. В компанії-перевізнику стверджують, що 2024 року сервіс став доступним і для родин поранених військовослужбовців.

Бронь від коменданта

Окрім онлайн-сервісу, Укрзалізниця пропонує й інші варіанти отримання проїзних документів.

— Окрема бронь квитків для військовослужбовців може бути отримана через військових комендантів, які знаходяться на залізничних вокзалах і можуть розподіляти квитки, які залізниця додатково виділяє для поїздок військових, — запевняють у пресслужбі.

Фото кореспондента "Телеграфу" Яна Доброносова

"Гаряча лінія"

У компанії також нагадали про "гарячу лінію" для військовослужбовців та членів їхніх родин за номером 0 800 503 222.

Але чому за наявності всіх цих варіантів військові досі не можуть купити квиток на потяг, — залишається невідомим. АТ "Укрзалізниця" також не пояснила, чому не продають плацкартні місця 53 та 54. Адже це могло б дозволити перевезення до 16 додаткових пасажирів на кожен рейс.

Враховуючи масштаб проблеми, очевидно, що компанії ще є над чим працювати для забезпечення комфортних умов перевезень для всіх категорій пасажирів.