Коллапс перевозок в "Укрзалізниці": почему билеты на поезд так сложно купить и при чем здесь военные

Бойцам ВСУ сложно купить билет на поезд

Два месяца подряд пассажирам крайне тяжело приобрести билеты на поезда "Укрзалізниця". Особенно остро проблема ощущается с покупкой билетов в восточном направлении и обратно. Военные вынуждены возвращаться с фронта в неприспособленных для проезда условиях, в том числе в тамбурах вагонов. А иногда проводники вообще отказывают защитникам в посадке без билета.

Чтобы разобраться в причинах проблемы, редакция "Телеграфа" обратилась непосредственно в АТ "Укрзалізниця".

Летний пик и борьба с перекупами

Укрзалізниця признает, что лето традиционно напряженный период для железнодорожных перевозок. По словам представителей компании, погрузка на железную дорогу летом достигает 100 тысяч пассажиров в сутки, то есть спрос на перевозку очень велик.

— Специалисты Укрзалізниці блокируют до 50 попыток массовой покупки билетов в сутки. Но для борьбы с перекупщиками билетов Укрзалізниця масштабировала успешный опыт с доступом к международным билетам только для верифицированных пользователей, — объясняет "Телеграфу" пресс-служба государственной компании.

Это решение, как говорится, является временной мерой на период пиковых перевозок.

А что с военнослужащими?

В поездах, следующих из Донецкого направления, больше всего можно встретить военных. Инцидент, когда бойцов не пустили в вагон на глазах корреспондентов "Телеграфа", и привлек внимание к этой проблеме.

Фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова

Впрочем, "Укрзалізниця" уверяет, что понимает особые нужды военных. В частности, был введен специальный сервис для их обслуживания.

— В декабре 2023 года железная дорога запустила онлайн-сервис бронирования билетов для военнослужащих, который доступен по ссылке https://services.uz.gov.ua/military, — сообщают в АТ "Укрзалізниця".

Ссылки на сайт с разделом "Билеты для военнослужащих" можно найти также в приложении УЗ, раздел "Профиль" — "Заказ сервисов".

Этот ресурс якобы позволяет военнослужащим получить билеты из специальной отдельной брони, которая не доступна в общих продажах. В компании-перевозчике утверждают, что в 2024 году сервис стал доступен и для семей раненых военнослужащих.

Бронь от коменданта

Помимо онлайн-сервиса, Укрзалізниця предлагает и другие варианты получения проездных документов.

— Отдельная бронь билетов для военнослужащих может быть получена через военных комендантов, которые находятся на железнодорожных вокзалах и могут распределять билеты, которые железная дорога дополнительно выделяет для поездок военных, — уверяют в пресс-службе.

Фото корреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова

"Горячая линия"

В компании также напомнили о "горячей линии" для военнослужащих и членов их семей по номеру 0 800 503 222.

Но почему при наличии всех этих вариантов военные до сих пор не могут купить билет на поезд, остается неизвестным. АТ "Укрзалізниця" также не объяснило, почему не продают плацкартные места 53 и 54. Ведь это могло бы разрешить перевозку до 16 дополнительных пассажиров на каждый рейс.

Учитывая масштаб проблемы, очевидно, что компании есть над чем работать для обеспечения комфортных условий перевозок для всех категорий пассажиров.