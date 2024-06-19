Укрзалізниця запускає додатковий рейс з Києва: куди можна поїхати та де купити квитки

У компанії назвали дати призначених поїздів

У зв'язку з підвищенням попиту на поїздки в літній сезон, Укрзалізниця запускає додаткові рейси на популярних напрямках. Так, в окремі дати поїзда курсуватимуть з Києва на Одесу та у зворотному напрямку.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії. На вихідні 22 та 23 червня призначили додатковий поїзд №115 Київ — Одеса.

Відправлення з Києва о 8:26, прибуватиме потяг до Одеси о 18:22. Зворотний рейс з Одеси о 10:14 в ті ж дати. Прибуватиме поїзд до Києва о 19:48.

Також призначено додатковий поїзд №168/167 Львів – Одеса на 30 червня. Поїзд відправлятиметься зі Львова о 07:23 та прибуватиме до Одеси о 18:19. У зворотному напрямку, з Одеси поїзд відправлятиметься в ту ж дату о 08:03 та прибуватиме до Львова о 18:40.

Квитки на поїзди можна придбати на сайті Укрзалізниці. Також забронювати місце можна у застосунку, який доступний як для операційної системи iOS, так і для Android.

Нагадуємо, київська кільцева електричка тимчасово змінює графік руху через будівництво тунелю для з'їзду з нового Подільсько-Воскресенського моста. Зміни діятимуть до 12 серпня.

Розклад руху електропоїздів у будні та вихідні відрізняється. В час "пік" зранку і ввечері що півгодинні рейси здійснюватимуться тільки на станціях Святошин — Вокзальна — Дарниця в обидві сторони.

Раніше "Телеграф" писав, що Укрзалізниця запустила онлайн-сервісу з претензійного повернення квитків. Тепер українцям не потрібно заповнювати паперову форму, а можна все зробити з будь-якої точки світу — достатньо мати Дію.Підпис та інтернет.