З Німеччини депортували велику родину українців із дітьми: у чому причина

Проти української родини правоохоронці ФРН відкрили розслідування

Влада Німеччини депортувала українську родину з дітьми. Їх звинуватили у незаконному проникненні на територію ФРН.

Про це пише BILD. Інцидент стався поблизу міста Франкфурт-на-Одері 17 серпня.

Легковий автомобіль на польських номерах рухався із Польщі до Німеччини. На кордоні німецька поліція вибірково зупинила це авто, щоб перевірити документи. За кермом був 31-річний громадянин України, а в салоні вмістилися одразу семеро пасажирів — члени однієї української родини віком від 3 до 46 років.

Під час перевірки з’ясувалося, що вони не мають необхідних документів для в’їзду та перебування в Німеччині. Яких саме у ЗМІ не уточнили.

Уся родина була затримана та доставлена до відділення поліції. Німецькі правоохоронці відкрили проти громадян України розслідування про незаконне проникнення та перебування на території ФРН, а проти водія порушили справу про "незаконне ввезення іноземців". У результаті всіх вісьмох українців депортували назад до Польщі.

Також "Телеграф" розповідав про те, що США депортують мігрантів із країн колишнього СРСР. Стало відомо, чи це торкнеться України.