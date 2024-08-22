Як правильно сказати "отзывчивый" українською: десяток синонімів на всі випадки

Українські відповідники до слова "отзывчивый"

У повсякденному спілкуванні часто виникають труднощі з перекладом деяких російських слів українською. Одним з таких слів є "отзывчивый". Проте українська мова багата на відтінки значень, і завжди можна знайти слово, яке найкраще підходить у конкретній ситуації.

Як правильно передати це поняття рідною мовою, щоб зберегти його значення та уникнути калькування? Маємо кілька варіантів перекладу

Чуйний

Це найближчий і найчастіше вживаний відповідник слова "отзывчивый" в українській мові. "Чуйний" означає людину, яка з розумінням ставиться до інших, готова допомогти та підтримати. Можуть ще бути варіанти чутливий, чулий – це той, хто чує, сприймає чиєсь прохання, чиюсь біду, чийсь поклик, реагує на них, готовий прийти на допомогу чи просто поспівчувати, сказа­ти щось утішне, тепле у відповідь. Приклад: "Марія — дуже чуйна людина, вона завжди готова вислухати й підтримати друзів у скрутну хвилину".

Співчутливий

Цей варіант підкреслює здатність людини поділяти почуття інших, виявляти емпатію. Приклад: "Наш новий керівник виявився дуже співчутливим — він з розумінням поставився до сімейних обставин співробітника".

Уважний

У деяких контекстах "отзывчивый" можна перекласти як "уважний", особливо коли йдеться про готовність звернути увагу на потреби інших. Приклад: "Уважний до проблем колег, він завжди намагався знайти оптимальне рішення для всіх".

Щирий

Цей варіант підходить, коли хочемо підкреслити відкритість і безпосередність людини у висловленні своїх почуттів та наданні допомоги. Приклад: "Його щире бажання допомогти було помітне всім".

Серед інших синонімів маємо: чуткий на заклик, спочутливий, спочутний, відкличливий на добро, добросердий, доброго серця.

Вибір найбільш влучного відповідника залежить від контексту. Іноді для точної передачі змісту може знадобитися описовий переклад. Наприклад, фразу "отзывчивый на просьбы" краще перекласти як "той, хто охоче відгукується на прохання" або "готовий допомогти за першим покликом".

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