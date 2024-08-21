Жодних "міроприємств": як правильно перекласти це слово українською

Українську мову часто піддають впливу невдалих новотворів

В українській мові слово "міроприємство" не є нормативним, простими словами – це суржик. Проте його час від часу можна почути в діловому листуванні або офіційних доповідях, але це слово не має історичної основи в українській мовній традиції.

Хто і коли вперше ввів цей новотвір, точно невідомо. Але очевидно, що це спроба авторів створити український відповідник до російського слова "мероприятие".

Як правильно говорити українською

Однак у нашій мові існують інші слова, які краще передають цей зміст. Найточнішим відповідником є слово "захід" (а в множині — заходи) у значенні події або дії, яка організовується для досягнення певної мети. Наприклад, "провели заходи до Дня захисту дітей".

Є ще один синонім для слова "захід" – "імпреза". За Тлумачним словником української мови (СУМ20) імпреза – це культурно-розважальний, спортивно-розважальний, благодійно-розважальний і т. ін. захід з нагоди ювілеїв, свят і т. ін. (концерт, виставка, конкурс тощо)

Цікаво, що слово "захід" має в українській мові ще кілька значень. Воно може означати зусилля, необхідні для досягнення чогось: "Не варта справа заходу", або ж використовуватися у значенні швидкої дії, яку вдалося завершити за один раз: "За одним заходом упорав усе, що на два дні наварила".

Тож, відмовляючись від уживання слова "міроприємство", ми не лише дбаємо про чистоту нашої мови, а й підкреслюємо її багатство та виразність. Пам’ятаймо, що українська мова має багатовікову історію, і в її скарбниці вже є всі необхідні слова для висловлення найрізноманітніших думок та ідей.

Раніше "Телеграф" розповідав, як влучно перекласти українською "любопытство". Маємо кілька цікавих синонімів.