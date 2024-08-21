Не плутайте "пару" та "декілька": як правильно говорити українською про невелику кількість

В українській мові слово "пара" має точне значення

Українська мова має низку особливостей, які відрізняють її від інших, зокрема російської. Одна з таких особливостей — конкретика у використанні слів.

Наприклад, на відміну від російської, в українській слово "пара" означає саме два предмети, які якимось чином пов'язані між собою. Наприклад, пара шкарпеток, пара коней, пара фігуристів. Тобто саме два об'єкти. У своєму відеоуроці Олександр Авраменко наочно пояснює цю різницю.

Як правильно говорити про невелику кількість

На відміну від російської, в українській "пара" ніколи не означає неточну, приблизну кількість. Фраза "через пару хвилин" буде неправильною, натомість краще сказати "через кілька хвилин".

Якщо ж ми хочемо позначити невелику кількість предметів, скажімо, від трьох до десяти, в українській мові вживаємо слова "кілька" або "декілька". Наприклад: "Через кілька років", "Я купив декілька яблук".

Також слід пам'ятати, що слово "пара" може бути омонімом, тобто мати різні значення. Наприклад, "пара" як два предмети та "пара" як водяна пара, що виходить з чайника. Тож важливо розрізняти значення цього слова залежно від контексту.

Отже, правильне вживання слова "пара" в українській мові — лише для позначення двох предметів. Для вираження невеликої кількості краще вживати слова "кілька" або "декілька".

Раніше "Телеграф" розповідав, як називати "достопримечательность" українською. Деякі з цих варіантів ви, певно, і не чули.