Субсидія для студентів: чи можна отримувати її на гуртожиток та орендоване житло

Для студентів без доходів береться сума прибутку за формулою

Українські студенти можуть отримати субсидію, яка дозволить оплачувати комунальні та житлові послуги у гуртожитку чи на загальних засадах на орендованому житлі. В останньому випадку кількість проживаючих в оселі рахується по договору оренди. Варто зауважити, що він має бути дійсний на весь час отримання субсидії.

Житлова субсидія прораховується індивідуально, на підставі середньомісячного доходу студента за визначений законодавством період. До нього входять стипендія, аліменти, різні види соціальної допомоги. При призначенні субсидії з 1 жовтня, в рахунок беруть доходи за перше півріччя поточного року, якщо з 1 травня — то за останнє півріччя попереднього року.

Якщо студенти не мають стипендії, але навчаються за денною формою, то для розрахунку місячного доходу беруть 0,5 розміру мінімальної заробітної плати для працездатних осіб у визначеному періоді (на 1 січня 2024 р. мінзарплата це 7 100 грн, тож враховують 3550 грн).

Зазвичай окрім стандартних заяви та декларації студентам потрібні додаткові документи:

Довідка про навчання,

Довідка про доходи (бюджетники беруть довідку в бухгалтерії університету),

Договір оренди (якщо є прописка – не потрібно, якщо не прописаний в гуртожитку – завірена в канцелярії копія),

Довідка про склад сім’ї та розмір платежів за житлово-комунальні послуги (паспортний стіл),

Довідка про відсутність заборгованості, якщо студент не першокурсник.

Раніше "Телеграф" розповідав про отримання субсидії внутрішніми переселенцями. Як і у випадку зі студентами, тут є свої особливості при призначенні.