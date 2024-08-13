Субсидія для ВПО: які є особливості

Сума субсидії залежить від доходів

Українці наразі отримують житлові субсидії неопалювального сезону. Якщо людина є внутрішньо переміщеною особою, вона також може претендувати на такий вид допомоги від держави. Для цього реєстрація у місці проживання не потрібна.

Як зазначають в Міністерстві з питань реінтеграції окупованих територій, не потрібен також договір оренди. Підтвердженням проживання на цьому місці є довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з вказаною адресою. Копія довідки надається разом з документами.

Оформити можна документи там же де і всім іншим — у відділеннях Пенсійного фонду, ЦНАПах, в уповноважених територіальних рад або скориставшись онлайн інструментами, наприклад подачею на порталі Пенсійного фонду або на порталі "Дія".

Сума допомоги, яка виплачується, розраховується виключно із доходів тих осіб які проживають в домогосподарстві та членів їхніх родин. Зазначимо, що допомога для ВПО, що виплачується державою, в перелік доходів не входить.

Важливо знати, що отримувати субсидію можна тільки за однією адресою. Тож якщо ВПО отримували субсидію за місцем реєстрації, то спочатку потрібно подати заяву про припинення виплати субсидії за попередньою адресою.

Раніше "Телеграф" розповідав, які є особливості подачі документів на отримання субсидії через ЦНАП. Це робиться особисто.