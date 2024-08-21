Субсидія-2024: які види бувають та хто може отримати допомогу

Деякі види субсидії мають обмежене коло отримувачів

В Україні можна отримати кілька різновидів субсидій, які мають особливості залежно від типу отримувача. Наймасовіші субсидії стосуються допомоги з оплатою житлово-комунальних послуг.

Така житлова субсидія надається адресно. На неї можуть претендувати люди, які не здатні самостійно сплатити за комунальні послуги, але при цьому мають офіційний дохід. Безробітні також можуть претендувати на допомогу, якщо мають офіційний статус або вагому причину не працювати. Розповсюджується вона на оплату комунальних, житлових послуг та їхнє обслуговування. Така субсидія виплачується щомісяця, її сума змінюється разом з тарифами та залежить від сезону, статків та кількості проживаючих.

Інший вид субсидій потрібен тим будинкам, де є пічне опалення. Субсидія на придбання пічного побутового палива на відміну від попередньої, виплачується раз на рік. Головна вимога — в будинку не має бути електричного чи газового опалення.

Очікується прийняття ще одного виду допомоги, яка буде спрямована виключно на ВПО — субсидія на оренду житла. Вона ще не затверджена, однак вже відомо, що буде ранжуватися залежно від області, де винаймається житло.

Ще один вид субсидії, який вже узгоджений урядом — субсидія для аграріїв. Якщо сільгоспвиробник обробляє гектар в зоні бойових дій він може отримувати 2 тис грн/га, а якщо в зоні можливих бойових дій — 1 тис грн/га.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відмова у субсидії — не обов’язково кінець надіям її отримати. Проблема може бути в помилках в документах або їхній нестачі — тоді є час на виправлення.