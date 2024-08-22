Заберуть квартиру через субсидію: чи це правда

Навколо надання допомоги на оплату рахунків досі ходять чутки

В Україні існує механізм підтримки населення, який призначений допомогти тим, хто не справляється із навантаженням комунальних платежів. Житлова субсидія та субсидія на придбання пічного палива надається незаможним верствам населення адресно.

Ця допомога надається не усім, а тим, хто окрім відповідного майнового стану, не має боргів за комунальні послуги. Отримувати субсидію можна як на власне житло, так і на орендоване приміщення. Без договору оренди субсидія надається ВПО. Як окремо зазначається на сайті урядового контактцентру, надання особі житлових субсидій не пов’язане і не тягне за собою зміни форми власності житла.

Субсидія, яка вже була призначена продовжує виплачуватися навіть у разі смерті заявника. Якщо один із членів домогосподарства подасть письмове звернення протягом трьох місяців, йому виплатять вже призначену суму.

Також варто зазначити, що отримувати субсидію можна тільки за однією адресою. При зміні місця проживання потрібно відмовитися від субсидії за попереднім місцем проживання, та подати документи заново з новими даними.

Раніше "Телеграф" розповідав, що при подачі документів на субсидію після 60 років, варто знати про певні нюанси. Деякі з них впливають на суму субсидії.