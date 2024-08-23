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Субсидия для студентов: можно ли получать ее на общежитие и арендуемое жилье

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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У студентов обычно не очень много средств, лучше потратить их на полезное для обучения Новость обновлена 23 августа 2024, 09:47
У студентов обычно не очень много средств, лучше потратить их на полезное для обучения. Фото Freepik

Для студентов без доходов берется сумма прибыли по формуле

Украинские студенты могут получить субсидию, которая позволит оплачивать коммунальные и жилищные услуги в общежитии или на общих началах арендованного жилья. В последнем случае количество проживающих в доме считается по договору аренды. Следует заметить, что он должен быть действителен на все время получения субсидии.

Жилищная субсидия просчитывается индивидуально, из среднемесячного дохода студента за определенный законодательством период. В него входят стипендия, алименты, разные виды социальной помощи. При назначении субсидии с 1 октября в счет берут доходы за первое полугодие текущего года, если с 1 мая — то за последнее полугодие предыдущего года.

Если у студентов нет стипендии, но учатся по дневной форме, то для расчета месячного дохода берут 0,5 размера минимальной заработной платы для трудоспособных лиц в определенном периоде (на 1 января 2024 г. минзарплата это 7 100 грн, поэтому учитывают 3550 грн).

Обычно кроме стандартных заявлений и деклараций студентам требуются дополнительные документы :

  • Справка об обучении,
  • Справка о доходах (бюджетники берут справку в бухгалтерии университета),
  • Договор аренды (если есть прописка – не нужно, если не прописан в общежитии – заверенная в канцелярии копия),
  • Справка о составе семьи и размере платежей за жилищно-коммунальные услуги (паспортный стол),
  • Справка об отсутствии задолженности, если студент не первокурсник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о получении субсидии внутренними переселенцами. Как и в случае со студентами, здесь есть свои особенности при назначении.

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