Субсидия для студентов: можно ли получать ее на общежитие и арендуемое жилье

Для студентов без доходов берется сумма прибыли по формуле

Украинские студенты могут получить субсидию, которая позволит оплачивать коммунальные и жилищные услуги в общежитии или на общих началах арендованного жилья. В последнем случае количество проживающих в доме считается по договору аренды. Следует заметить, что он должен быть действителен на все время получения субсидии.

Жилищная субсидия просчитывается индивидуально, из среднемесячного дохода студента за определенный законодательством период. В него входят стипендия, алименты, разные виды социальной помощи. При назначении субсидии с 1 октября в счет берут доходы за первое полугодие текущего года, если с 1 мая — то за последнее полугодие предыдущего года.

Если у студентов нет стипендии, но учатся по дневной форме, то для расчета месячного дохода берут 0,5 размера минимальной заработной платы для трудоспособных лиц в определенном периоде (на 1 января 2024 г. минзарплата это 7 100 грн, поэтому учитывают 3550 грн).

Обычно кроме стандартных заявлений и деклараций студентам требуются дополнительные документы :

Справка об обучении,

Справка о доходах (бюджетники берут справку в бухгалтерии университета),

Договор аренды (если есть прописка – не нужно, если не прописан в общежитии – заверенная в канцелярии копия),

Справка о составе семьи и размере платежей за жилищно-коммунальные услуги (паспортный стол),

Справка об отсутствии задолженности, если студент не первокурсник.

Ранее "Телеграф" рассказывал о получении субсидии внутренними переселенцами. Как и в случае со студентами, здесь есть свои особенности при назначении.