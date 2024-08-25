Сім років без "ВК" Дурова: чому заблокували мережу і що там робив "Правий сектор"

Санкції проти російських компаній, зокрема й ВК, триватимуть до 2033 року

Соціальна російська мережа "ВКонтакте", одного з творців якої Павла Дурова 24 серпня було затримано у Франції, заблокована в Україні з 2017 року. Таке рішення ухвалив тодішній президент Петро Порошенко.

До 2017 року "ВКонтакте" був найпопулярнішою соцмережею в Україні. Vk.com був третім за популярністю сайтом в Україні після Google та YouTube. Кількість українських користувачів оцінювалася в 12-14 млн людей.

Тоді в переліку топ-10 сайтів за відвідуваністю в країні чотири були російськими: соцмережі "ВКонтакте" й "Одноклассники" та пошукові й поштові сервіси "Яндекс" і Mail.ru.

Блокування мережі проводилось в рамках санкцій України проти Росії, введених за анексію Криму і агресію на Донбасі та спрямоване на забезпечення інформаційної безпеки України. Проте чимало експертів пояснювали таке рішення української влади прагненням перекрити величезний потік особистої інформації, яку завантажують в інтернет користувачі сервісів, що фактично базуються в Росії.

14 травня 2020 року Президент України Володимир Зеленський продовжив заборону російських соцмереж. А у 2023 році згідно з указом Президента Зеленського, було введено санкції проти російських компаній, зокрема й ВК, терміном на 10 років.

Попри те, що ВК роками був і залишається осередком поширення мови ворожнечі, проросійських та антидержавних (сепаратистських) наративів, в соціальній мережі було чимало проукраїнський груп. Зокрема і націоналістичних. Так, наприклад у ВК був осередок "Правого сектора", яким так люблять лякати росіян. Задача націоналістів була у поширенні правди про російсько-українську війну.

Ще у 2014 році адміністратори групи заявляли про злам, про це, зокрема, писало видання "Гордон". Нині ж сторінка взагалі заблокована, як зазначено "за заклики до насильницьких дій".

Проте вдалося знайти й інші групи. Так, "Правий сектор (офіційна)" зробив свій останній допис в мережі 15 листопада 2018 року. На даний час у групі залишається 46 тис. підписників.

Досі є в ВК і спільнота "Дмитро Ярош — Україна понад усе!". Налічує 55 тис. підписників, а останній допис також зроблено у 2018 році.

Станом на 25 серпня 2024 року абсолютна більшість великих проукраїнських груп у соціальній мережі "Вконтакте" закинуті. Частина з них заблоковані, частина — зламані і нині там активно розповсюджуються російська пропаганда.

І досі в ВК можна знайти сторінки відомих українських ЗМІ. Наприклад, ТСН і нині має майже півтора млн підписників.

Станом на листопад 2020 року сайт з колись третього в Україні став 33-м. До слова, в Латвії "Вконтакте" заблокували у 2022 році.

Загалом, "ВКонтакте" критикується за тісне співробітництво з російською владою: передає персональні дані своїх користувачів російській владі, навіть коли не зобов'язаний цього робити. Відомо про безліч відкритий кримінальних справ за дописи у цій мережі або навіть за вподобайки поставлені під дописами, які йдуть в розріз з російською пропагандою.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав творець Telegram Дуров у дитинстві та молодості, а також історію створення "ВКонтакте" та "Telegram".