Дурова затримали у Франції за низкою звинувачень: йому загрожує 20 років тюрми

Дурову закидають низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей й так далі

Павла Дурова, власника популярного месенджера Telegram, ввечері 24 серпня затримали співробітники спецслужб Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Дурова затримали близько 20 години вечора за діючим ордером, який видало Національне управління французької судової поліції за запитом Управління боротьби зі злочинами щодо неповнолітніх.

Про це повідомив французський телеканал TF-1. Зазначається, що Дурову закидають низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, педофільський контент, обхід санкцій тощо, йому загрожує до 20 років за ґратами. Зараз його вже відправили під варту.

При цьому за даними французських ЗМІ, справжня причина затримання Дурова – бажання уряду Франції отримати можливість читати зашифровані повідомлення у месенджері, які не піддаються дешифровці без ключів. Побічно цю версію підтвердили слідчі, які коментували справу, а також головне звинувачення, на якому зробили акцент – нібито розповсюдження педофільського контенту.

"Telegram — це вулик кримінального контенту. Наразі ця платформа знаходиться в центрі уваги за незаконну трансляцію матчів, але багато аккаунтів у цьому сервісі використовуються організованою злочинністю. Крім тероризму, найнебезпечніші злочинці використовують Telegram для обміну дитячим порно-контентом", – сказав французським ЗМІ один зі слідчих.

Окрім цього, джерела у французських спецслужбах підтвердили, що будуть вимагати доступу до зашифрованих повідомлень у месенджері. Свого часу це не вдалося зробити ФСБ РФ, через що в Росії у 2018 році навіть намагалися блокувати месенджер. Французське видання BFMTV додало, що Дурова оголосили у розшук буквально за хвилини до приземлення в Парижі, а ордер робили фактично "на колінці".

Цікаво, що у Франції Дурова давно оголосили персоною нон-грата попри те, що він має французське громадянство. До Франції, де на його арешт діяв ордер, Дуров потрапив, оскільки його літак потрібно було дозаправити, а французський спецназ заарештував його фактично на трапі приватного літака. ЗМІ зазначають, що справу Дурова Париж може використати, щоб нарешті змусити Європейський Союз впровадити санкції проти месенджера.

Реакція Telegram

В оточенні Дурова назвали дії влади Франції "шокуючими" та незаконними. Там вважають, що затримання Дурова – це "особиста вендетта" президента Франції Еммануеля Макрона. Окрім того, в компанії мають вже давно затверджений план дій саме на такий випадок – якщо власника месенджера затримають будь-де.

В чому саме полягає цей план, поки що невідомо. Проте компанія, сказали європейським ЗМІ співрозмовники, продовжить існувати, працювати та виконувати свої завдання попри арешт Дурова. План повинна ухвалити рада розробників, тоді він почне виконуватися.

Росія різко збудилася

У Росії тим часом вирує паніка. Росіян лякає те, що у випадку, якщо Париж зможе "дотиснути" Дурова, країни ЄС зможуть читати переписки у месенджері – а саме Telegram зараз використовують російські військові, як головний засіб зв'язку на фронті війни в Україні.

Заступник голови Держдуми РФ Владислав Даванков відправив листа міністру іноземних справ Росії Сергію Лаврову з вимогою домагатися звільнення Дурова. Він вважає, що затримання власника месенджера має політичний характер та може загрожувати російським інтересам.

Цікаво, що головними кредиторами Дурова та його месенджера є російський підсанкційний мільярдер Алішер Усманов та структури ще одного росіянина, Кирила Дмитрієва. Ймовірно, саме вони можуть перехопити контроль над месенджером, попри ризик потрапити при цьому під санкції Європи, України та США.

Зазначимо, у кінці травня у "Телеграмі" заблокували чат-боти ГУР, СБУ та Мінцифри. Недоступними стали саме ті ресурси, які використовувались для передачі інформації про переміщення окупаційних військ на території України.

Згодом у Telegram пояснили, що чат-боти заблокували через помилку. Проте ГУР має іншу інформацію. Як раніше писав "Телеграф", це могло бути вказівкою ФСБ Росії.