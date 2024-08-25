Програміст, мільярдер і "громадянин світу": як виглядав творець Telegram Дуров у дитинстві та молодості (фото)

Чоловік дуже сильно змінився за останні кілька років

Одного з творців кросплатформного месенджера Telegram та соціальної мережі "Вконтакте" Павла Дурова 24 серпня було затримано у Франції. Йому інкримінують низку злочинів.

"Телеграф" вирішив розповісти, що відомо про відомого російського програміста та доларового мільйонера. Згадаємо про основні факти з його біографії.

Павло Дуров народився в Ленінграді (Санкт-Петербург) у 1984 році, в інтелігентній родині. Батько — доктор філологічних наук, мати — викладачка у Санкт-Петербурзькому державному університеті. Родом з Києва.

Програмуванням хлопець зацікавився у 2001 році і з того часу покращував свої навички. У тому ж році з відзнакою закінчив Академічну гімназію, 2006 року — філологічний факультет Санкт-Петербурзького державного університету за спеціальністю "Англійська філологія та переклад" з червоним дипломом, який досі не забрав.

Павло Дуров у дитинстві

Відразу після закінчення вишу створив "ВКонтакте", найбільшу на цю мить соціальну мережу в Росії, заборонену в Україні.

Історія створення "Вконтакте"

"ВКонтакте" був задуманий у 2006 році. Павло Дуров невдовзі після закінчення філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету зустрів у Петербурзі свого колишнього однокурсника В'ячеслава Мірілашвілі. Дуров показав створений ним популярний студентський форум Spbgu.ru, а Мірілашвілі показав Дурову Facebook, що набирав тоді популярність. Після цього друзі вирішили створити нову російську соціальну мережу.

"Прадід" Вконтакте

З початку літа 2006 почала функціонувати альфа-версія проєкту. З вересня розпочалася стадія бета-тестування. Наприкінці листопада 2006 року було відкрито вільну реєстрацію. Одночасно з цим було запущено рекламну кампанію із залучення нових користувачів.

Павло Дуров у юності

Відомо, що у грудні 2011 року ФСБ РФ запропонувала Павлу Дурову заблокувати п'ять спільнот та дві зустрічі в ВК, що були проти партії "Єдиная Россия". Дуров відмовився це зробити. Після цього його повісткою викликали для пояснень до прокуратури Санкт-Петербурга.

У грудні 2013 року Федеральна служба безпеки Росії вимагала від соцмережі "ВКонтакте" особисті дані організаторів груп Євромайдану. Оскільки юрисдикція Росії не поширюється на українських користувачів "ВКонтакте", російським силовикам було відмовлено у цій вимозі.

У роки навчання

Через це, за словами Дурова, йому довелося пожертвувати багато чим, у тому числі його часткою "ВКонтакте". Так, 24 січня 2014 року стало відомо, що Дуров у грудні 2013 року уклав угоду з продажу останніх 12% акцій "Вконтакте" Івану Таврину і перестав бути власником мережі.

Історія створення "Telegram"

Російський багатоплатформовий месенджер був запущений для iOS 14 серпня 2013 року та Android 20 жовтня 2013 року.

В інтерв'ю "The New York Times" Дуров розповів, що початкова ідея програми прийшла йому ще у 2011-му, коли до його дверей приходили спецназівці. Коли останні таки пішли, Дуров відразу ж написав своєму братові Миколі. Тоді ж він і усвідомив, що не має безпечного способу комунікації з братом.

У відповідь на пропозиції деяких російських чиновників заборонити месенджер на території Росії, 24 грудня 2015 року на своїй сторінці "ВКонтакте" Павло Дуров заявив: "Що стосується Telegram, то проєкт як не видавав, так і не видаватиме особисті дані та ключі шифрування третім сторонам. Месенджер популярний серед десятків мільйонів користувачів на десятках ринків, і загроза блокування на одному чи двох із них не вплине на його політику конфіденційності".

Павло Дуров у юності

Проте у розслідуванні видання "Wired" йшлося про те, що штатні інструменти Telegram дозволяють стежити за діями користувачів. При цьому російські спецслужби можуть мати доступ навіть до закритих чатів. Також, масмедія неодноразово повідомляли про російський складник Telegram. Так, у вересні 2017 року колишній працівник "ВКонтакте" й Telegram Антон Розенберг розповів, що розробка месенджера ведеться в основному в Санкт-Петербурзі, в тій самій будівлі на Невському проспекті, де розташований офіс російської соцмережі "ВКонтакте", проте сам Дуров заперечив ці дані, назвавши Антона "психічно хворим".

19 березня 2024 року Дуров повідомив, що компанія залучила $330 млн інвестицій шляхом продажу облігацій, не назвавши інвесторів. Дуров заявив, що компанія прагне бути прибутковою з 2025 року. 14 серпня 2024 року Telegram виповнилося 11 років, за цей час кількість активних користувачів месенджера перевищила 950 млн. На честь 11-річчя, розробники Telegram представили велике оновлення месенджера.

Еміграція з Росії

У 2014 році Дуров емігрував з Росії та заявив, що не збирається повертатися, згодом попросив Forbes взагалі не називати його громадянином РФ.

З 2017 року проживав в Дубаї, де розташована штаб-квартира Telegram. Окрім російського, має паспорт держави Сент-Кітс та Невіс, він отримав цей паспорт після інвестицій в економіку країни.

У лютому 2021 року Дуров отримав громадянство Об'єднаних Арабських Еміратів, а в серпні — французьке громадянство, що згодом зіграє з ним неприємний жарт.

Останні фото Дурова

Погляди та переконання Павла Дурова

Павло Дуров дотримується лібертаріанських політичних поглядів і є вегетаріанцем. Він виступає за реформу російської освітньої системи; скасування податків у сфері інформації; скасування візової системи, прописок та військового призову; зниження мит; надання регіонам повної автономії; а також за відкритість суду присяжних.

Його надихають Ернесто Че Гевара та Стів Джобс, а за релігійними переконаннями він, за одними даними, пастафаріанець, за іншими, прихильник школи дзен.

Дурова назвали Принцем Персії

10 жовтня 2017 року, у свій день народження, Павло Дуров розповів про сім речей, від яких він відмовився багато років тому та які, на його думку, негативно впливають на свідомість: алкоголь; м'ясо тварин; таблетки та будь-які продукти фармацевтики; нікотин та інші наркотичні речовини; кава, чорний та зелений чай, енергетики; фастфуд, цукор, газовані напої; телебачення та його аналоги.

Останні події

16 квітня 2024 року Дуров заявив у своєму Telegram-каналі, що він дав інтерв'ю Такеру Карлсону. Інтерв'ю побачило світ вже наступного дня.

Дуров розповів, як російська держава намагалася його залякувати кримінальними звинуваченнями за "відмову у співпраці" через ненадання даних власників акаунтів у "ВКонтакте" тощо.

Через кілька годин після публікації інтерв'ю в Інтернет, прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Кремль розраховує на Дурова у тому, що Telegram не використовуватиметься як майданчик для організації терористичних актів.

24 серпня 2024 року Дурова затримали співробітники спецслужб Франції у паризькому аеропорту Ле Бурже. Зазначається, що Дурову закидають низку звинувачень – сприяння тероризму, торгівля наркотиками, шахрайство, відмивання грошей, педофільський контент, обхід санкцій тощо, йому загрожує до 20 років за ґратами. Зараз його вже відправили під варту. Через французьке громадянство, Дуров не підлягає обміну або екстрадиції.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що засновник Telegram Дуров говорив про війну в Україні. Підтримував він Путіна чи був проти?