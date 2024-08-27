Дефицит $35 млрд для гражданских: как власть решит проблемы с госбюджетом на 2025 год

Где взять большую часть денег, уже придумали

На следующий 2025 год дефицит госбюджета для гражданских нужд в Украине составит $35 млрд. Однако, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, правительство уже знает, где взять большую часть этой суммы.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа" с форума "Украина 2024. Независимость". Отмечается, что сейчас есть только $15 млрд, которые не покрыты подписанными соглашениями с партнерами.

По словам Шмыгаля, общий дефицит в госбюджете для гражданских нужд на 2025 год составляет $35 млрд. Однако уже $20 млрд из этой суммы Украина получит через подписанные соответствующие соглашения и программы с партнерами.

"У нас остаются эти $15 млрд, которые пока не покрыты другими жесткими подписанными договорами с партнерами", — говорит премьер-министр.

Он подчеркнул, что для разрешения этой ситуации Украина будет искать вышеуказанную сумму во внутренних источниках или с $50 млрд конфискованных российских активов, или дорабатывать соглашения с партнерами.

В то же время Шмыгаль добавил, что за два с половиной года нашему государству удалось привлечь от партнеров почти $100 млрд. Это позволило правительству своевременно выполнять все социальные обязательства перед украинцами. Но ситуация в госбюджете сложная и критическая.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что формирование госбюджета на 2025 год обусловлено принятием тяжелых решений, по словам председателя Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука.