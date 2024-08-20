УПЦ МП заборонили, але не дуже? Що насправді прийняла Рада і як це працюватиме

Насамперед цей закон про заборону Російської православної церкви

Верховна Рада України 20 квітня ухвалила, як сказав один із нардепів "історичне рішення", — закон про заборону діяльності церков, пов’язаних з Росією. У народі багато хто ще називає цей документ "про заборону УПЦ МП", проте це не зовсім так.

Детальніше в тому, що зміниться після ухвалення законопроекту 8371, розбирався "Телеграф".

Про що йдеться у законі

У документі йдеться про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, пов’язаних із Росією. Тобто насамперед цей закон — про заборону Російської православної церкви (РПЦ) та афілійованих з нею організацій в Україні.

Що встановлює закон, деталі:

обмеження релігійним організаціям на зв’язки з РПЦ, діяльність якої в Україні забороняється;

визначається, що саме розуміється під такими зв’язками;

надає строк, впродовж якого українські організації мають позбутись цих зв’язків;

визначає порядок державного нагляду за дотриманням цієї вимоги;

надає державним органам повноваження стосовно взаємодії з релігійними організаціями, які самостійно не змогли або не захотіли виконати вимоги закону.

Не пряма заборона УПЦ МП?

Дійсно, закон може унеможливити діяльність УПЦ МП. Однак не факт, що так станеться. В одному з його пунктів зазначено, що громади УПЦ МП мають 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ. Тобто безпосередньо УПЦ МП не забороняють в Україні, проте церкві потрібно буде довести відсутність зв’язків із РФ протягом певного строку. І тільки якщо це не буде зроблено, то настане заборона.

У коментарі "РБК-Україна" голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Ради Микита Потураєв пояснив, що не можна говорити про те, що основна мета законопроєкту – обмеження діяльності УПЦ МП.

"А в тому, щоб на третьому році повномасштабного вторгнення РФ ефективно боротися з ворожою пропагандою, яка розповсюджується через церкву", — зазначив він.

Він додав, що тепер релігійна організація в Україні не має права бути афілійованою та перебувати в ієрархічних зв’язках підпорядкування з церквою, яка має керуючий центр у Росії. Заборона РПЦ не означає автоматичної заборони УПЦ, тому що УПЦ заявляє про розрив зв’язків із Москвою.

"Тепер УПЦ Московського патріархату має можливість це довести", — пояснив він.

Спікер ВР Стефанчук уточнює, що законом (набирає чинності через 30 днів) буде негайно заборонено РПЦ. А також нагадує, що українські церкви, які підозрюються у співпраці з РПЦ, мають 9 місяців на розрив зв’язків.

Як працюватиме заборона

Якщо організацію запідозрять у зв’язках з РПЦ, щодо неї буде проведено відповідну експертизу. Якщо вона виявить такі ознаки, то далі буде подано рішення про припинення діяльності, яке, до речі, може бути оскаржене в судовому порядку.

"Ми порахували таким чином, що десь місяць на набрання законом чинності, 3 місяці, щоб Кабмін напрацював нормативну базу, після цього ціла низка імплементацій. Тобто через 9 місяців організації, на які поширюватиметься закон, можуть бути визнані в суді такими, що припинили свою діяльність", — додав Стефанчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Московський патріархат не йде на діалог із ПЦУ.