Відставка Шмигаля, переговори з РФ та перемога Трампа: головні заяви з інтерв’ю Стефанчука

Перемога України має три складові

Будь-яка війна у світі завершувалась мирними переговорами, теж саме очікує й Україну, тому люди мають це розуміти. Наша держава не впала в економічний занепад після повномасштабного вторгнення, і це найбільше досягнення уряду.

Про це заявив голова Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українським Новинам". Також він розставив всі крапки над "і" у питанні ймовірної відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та зростанні податків.

Головні заяви Стефанчука

Про податки та їх ріст

"Війна – це найбільший поглинач коштів, який є в державі. І тому, логічно, що кошти повинні поповнюватися", — сказав нардеп.

Водночас гроші, які надсилають Україні партнери, йдуть не на війну. Вони йдуть на утримання безпосереднього існування держави та громадян. Тому уряд вимушений шукати нові шляхи поповнення бюджету, і один з них це податки. Є два варіанти у цьому випадку: потроху підвищити усі податки, або більше підвищити один, але з високою податковою базою.

Про відкликання депутатів

Відкликання народного депутата можливе тільки в окреслених Конституцією випадках. Жоден суспільний хайп не може змусити уряд звільнити депутата. Проте, на думку голови ВР, є дві підстави, яких немає у Конституції, але вони повинні там бути — кнопкодавство і прогули.

"Практика показує, що багато речей вже треба змінювати з часом в Конституції. Це стосується і підстав позбавлення народного депутата своїх повноважень", — додав Стефанчук.

Про звільнення Шмигаля

Зміна прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у воєнний час незаконна і Стефанчук її не підтримує.

"На моє глибоке переконання, Денис Анатолійович є найкращим прем'єр-міністром за всю історію України. Тому що він технократ і очолює технократичний уряд. Він завжди був на місці, він є, в хорошому розумінні, трудоголіком своєї справи та дуже глибоко розбирається в процесах, які існують в державі", — сказав нардеп.

Про перемогу України та переговори

Перемога України має три складові, але вони не виключають переговори та наявність діалогу між обома сторонами. "Перше – це перемога на полі бою, однозначно. Це перемога, яка б дала можливість відновити територіальну цінність. Друга складова – це притягнення Російської Федерації до юридичної відповідальності за нормами міжнародного права, які вона так публічно зневажає. І третє – це отримання необхідних репарацій за цю війну, яку в Україні зробила Російська Федерація", — пояснив Стефанчук.

Україні треба бути готовій до діалогу, адже "будь-які війни завершуються переговорними процесами".

Про перемогу Трампа на президентських виборах у США

Американський народ підтримує Україну і перемоги Дональда Трампа не слід боятися. "Ми чітко усвідомлюємо, що республіканці і демократи це віддзеркалення американського народу, точно так, як Верховна Рада – вибір українського народу. І тому я точно знаю, що американський народ підтримує Україну. Я це точно знаю", — каже Стефанчук.

Раніше "Телеграф" писав, що законопроєкт про "відкуп" для корупціонерів відправлять на доопрацювання, за словами голови ВР.