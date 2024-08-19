Його майже забули: як одним словом сказати "полнолуние" українською

Як правильно сказати про повний місяць українською

Чарівне видовище повного місяця завжди привертало увагу людей. Здавна наші предки спостерігали за циклами Місяця і пов'язували їх із різними подіями в житті.

Українська мова багата на влучні та поетичні вирази, особливо коли йдеться про явища природи. Але як правильно перекласти російське слово "полнолуние" та пов'язані з ним вирази.

"Полнолуние" українською: як правильно казати

В українській мові є кілька варіантів перекладу слова "полнолуние". Отже, фразу "Сегодня будет полнолуние" можна перекласти трьома способами:

Сьогодні буде повня. Це найбільш поширений і лаконічний варіант. Слово "повня" однозначно вказує на повний місяць. Словник Грінченка також тлумачить повню як "повний місяць". Сьогодні буде місяць у повні. Цей вираз також чітко передає значення повного місяця, але звучить дещо урочистіше. Сьогодні буде повний місяць. Це найбільш описовий варіант, який не залишає сумнівів щодо значення. Однак він не такий влучний, як перші два.

Кожен з цих варіантів є правильним і мають вживатися у повсякденному мовленні. Вибір залежить від контексту та бажаного стилістичного забарвлення.

Повня: не лише про місяць

Цікаво, що слово "повня" в українській мові має ширше значення, ніж просто позначення фази місяця. Його також вживають у фразеологізмах для опису стану повноти, достатку чи розквіту.

Наприклад, вираз "у повні сил" означає бути сповненим сили, енергії, перебувати на піку своїх можливостей. Це чудовий приклад того, як українська мова використовує природні явища для створення образних висловів.

Інші цікаві вирази з "повнею", не пов'язані з місяцем

"Повня життя" — може означати розквіт, найкращий період життя. Так стверджує Академічний тлумачний словник української мови в 11 томах "Повня почуттів" — глибокі, сильні емоції.

Використання правильних українських відповідників замість кальок з російської мови не лише збагачує наше мовлення, але й допомагає зберегти унікальність української мови. Наступного разу, коли ви побачите повний місяць у нічному небі, згадайте про ці вирази.

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