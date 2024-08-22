Як сказати "гостеприимство" українською: мовні особливості національної люб’язності
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Основні варіанти перекладу, аспекти їхнього вживання та культурний контекст
Українці здавна славляться своєю привітністю до гостей. Але як правильно передати поняття "гостеприимство" українською мовою?
Варто пам'ятати, що слово "гостеприїмство" є калькою з російської та не відповідає нормам української мови. Розберімося з варіантами правильного перекладу та їх особливостями.
Основний переклад
Найпоширеніший і найточніший переклад слова "гостеприимство" українською — "гостинність". Це слово повністю відображає значення російського відповідника і є питомо українським. Приклад: "Українська гостинність відома в усьому світі".
Синоніми та близькі поняття
Привітність – це слово підкреслює доброзичливе ставлення до гостей. Приклад: "Привітність господарів зробила наше перебування незабутнім".
Хлібосольство – цей термін більше стосується щедрості у частуванні гостей. Приклад: "Хлібосольство української родини вразило іноземних туристів".
Також залежно від контексту, можна використовувати описові конструкції:
- "Тепле приймання гостей",
- "Щире ставлення до відвідувачів",
- "Радісна зустріч подорожніх".
В українській культурі поняття гостинності має глибоке коріння. Воно пов'язане з традиціями зустрічі гостей хлібом-сіллю, щедрим частуванням та створенням комфортної атмосфери.
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