Як сказати "гостеприимство" українською: мовні особливості національної люб’язності

Основні варіанти перекладу, аспекти їхнього вживання та культурний контекст

Українці здавна славляться своєю привітністю до гостей. Але як правильно передати поняття "гостеприимство" українською мовою?

Варто пам'ятати, що слово "гостеприїмство" є калькою з російської та не відповідає нормам української мови. Розберімося з варіантами правильного перекладу та їх особливостями.

Основний переклад

Найпоширеніший і найточніший переклад слова "гостеприимство" українською — "гостинність". Це слово повністю відображає значення російського відповідника і є питомо українським. Приклад: "Українська гостинність відома в усьому світі".

Синоніми та близькі поняття

Привітність – це слово підкреслює доброзичливе ставлення до гостей. Приклад: "Привітність господарів зробила наше перебування незабутнім".

Хлібосольство – цей термін більше стосується щедрості у частуванні гостей. Приклад: "Хлібосольство української родини вразило іноземних туристів".

Також залежно від контексту, можна використовувати описові конструкції:

"Тепле приймання гостей",

"Щире ставлення до відвідувачів",

"Радісна зустріч подорожніх".

В українській культурі поняття гостинності має глибоке коріння. Воно пов'язане з традиціями зустрічі гостей хлібом-сіллю, щедрим частуванням та створенням комфортної атмосфери.

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