В Україні з'явиться ще одна АЕС: де і коли планується грандіозне будівництво (карта)

Орбіта схожа на Прип’ять через порожні будинки

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" планує збудувати Чигиринську атомну електростанцію на Черкащині та заселити місто-привид Орбіта, яке стало магнітом для сталкерів. Останнє здобуло славу другої Прип’яті і вже багато років приваблює любителів гострих відчуттів містичними занедбаними будівлями, якими можна блукати годинами.

"Телеграф" розповідає, як у лісах біля Чигирина виникло місто без мешканців і який вигляд має зараз.

Все зруйнував Чорнобиль

На схід від Чигирина, неподалік Кременчуцького водосховища розташовані недобудована атомна електростанція та містечко енергетиків Орбіта на 20 тисяч осіб. Чигиринська АЕС мала стати найбільшою у Європі, проте залишилася такою лише на папері.

Як і Прип’ять, місто Орбіта вважалося перспективним. Планувалося, що тут в перші роки спорудять п’ять дев’ятиповерхівок. Для мешканців хотіли збудувати всі зручності: школи, палац культури, торговельний центр, кінотеатр, лікарню, палац піонерів, обладнати пляж.

Масив заклали 22 квітня 1986 року, приурочивши його до річниці народження Леніна. А через чотири дні стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції. Після цього місцеве населення почало масово виступати проти зведення поблизу їхніх домівок другого Чорнобиля.

Як виглядає зараз

Офіційно вона вже не вважається містечком, а є вулицею сусіднього села. Сьогодні Орбіта — це два дев'ятиповерхові будинки, так звані малосімейки, універмаг, магазин і декілька інших технічних будівель.

Це недобудовані руїни, самотня труба непрацюючої котельні, що височить над уламками бетону. На руїнах будівництва АЕС покрали весь метал.

На вулиці немає каналізаційних люків, бо їх покрали на металолом, у будинках повирізали кабелі. У квартирах більше нема вікон, фарба — облізла, скрізь лежить сміття і валяються порожні пляшки.

Пересуватися будинками Орбіти теж треба з обережністю — слід дивитися під ноги, не наближатися до ліфтових шахт, пам’ятати, що бетонні плити місцями провалюються, а сходи осипаються.

Хоча житло споруджували за часів пізнього СРСР, не обійшлося без атавізмів “совка” - “холодильників Хрущова”, як називали ніші для зберігання продуктів під вікном

Що планує збудувати "Енергоатом"

Розмови про необхідність будівництва АЕС поновилися 2005 року. Попередній невдалий досвід, який включав 20-річне планування і будівництво, кількаразове замороження, постійну зміну керівників, не налякав "Енергоатом". Цю тему знову порушили 2022 року.

Зараз, згідно з новим повідомлення, у районі Орбіти планується зведення чотирьох нових енергоблоків за американською технологією AP1000, що буде також використана у добудові четвертого енергоблока Хмельницької АЕС, та ще чотирьох енергоблоків інших атомних електростанцій України.

"Енергоатом має намір відродити Орбіту, зробивши її одним із найсучасніших містечок на кшталт Нетішина, Южноукраїнська чи Вараша. Успішна реалізація цих планів, безумовно, є вагомою інвестицією у повоєнне відновлення та підтримку енергетичної безпеки держави. Впровадження інноваційних ядерних технологій зробить Україну лідером у сфері атомної енергетики з унікальним досвідом та власними технологічними рішеннями", – наголосив керівник Енергоатома Петро Котін.

Як видно на сайті Чигиринської міськради, до цього моменту мова йшла про надання дозволу з виконання геодезичних робіт на майданчику, який можуть розглядати під будівництво АЕС.

А вже на засіданні позачергової 51-ї сесії депутати Чигиринської міськради дозволили:

розробити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в постійне користування "Енергоатому";

передати у користування компанії ділянок загальною площею 38,1493 га.

"Телеграф" і далі досліджуватиме цю тему, про подальші новини щодо будівництва АЕС та корупційні ризики читайте у наступних матеріалах журналістів видання.

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