Коли покращиться ситуація зі світлом: Зеркаль дала стриманий прогноз

Краще стане, коли з ремонту виведуть атомні блоки

Член координаційного комітету Ukraine Facility Platform, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль дала прогноз по ситуації в енергетиці в Україні. За її словами, липень — дуже важкий місяць у цьому плані, покращення треба чекати пізніше.

"Ми зараз будемо переживати дуже важкий місяць – липень. У серпні має стати трохи легше – вийдуть з ремонту атомні блоки. Вересень – жовтень будуть місяцями з найменшими відключеннями, якщо не буде ніяких додаткових руйнувань. А потім буде зимовий період і очікувати якогось полегшення поки немає звідки", — сказала вона в інтерв'ю "Українській правді".

Примітно, що інші експерти дають більш оптимістичні прогнози. Зокрема директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що дефіцит ще триватиме близько 10 днів, а потім має почати зменшуватися. По-перше, буде спадати спека, по-друге, планується виведення з ремонту блоку АЕС.

Як повідомляв "Телеграф", секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко попередив, що чотири години зі світлом вдень та чотири години зі світлом вночі — це кращий сценарій, який сьогодні може собі дозволити Україна. Найгірший сценарій — світло буде загалом 4 години на добу.

Разом із тим, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький прогнозує, що ситуація в енергосистемі країни поступово почне покращуватись наприкінці липня. В серпні ситуація буде ще трохи кращою. А у вересні-жовтні, за його словами, є непогані шанси уникати відключень.