В Украине появится еще одна АЭС: где и когда планируется грандиозное строительство (карта)

Орбита похожа на Припять из-за пустых домов

Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует построить Чигиринскую атомную электростанцию на Черкащине и заселить город-призрак Орбита, который стал магнитом для сталкеров. Последний снискал славу второй Припяти и уже много лет привлекает любителей острых ощущений.

"Телеграф" рассказывает, как в лесах возле Чигирина возник город без жителей и как выглядит сейчас.

Все разрушил Чернобыль

К востоку от Чигирина, неподалеку от Кременчугского водохранилища, расположены недостроенная атомная электростанция и городок энергетиков Орбита на 20 тысяч человек. Чигиринская АЭС должна была стать самой большой в Европе, однако осталась таковой только на бумаге.

Как и Припять, город Орбита считался перспективным. Планировалось, что здесь в первые годы построят пять девятиэтажек. Для жителей хотели построить все удобства: школы, дворец культуры, торговый центр, кинотеатр, больницу, дворец пионеров, оборудовать пляж.

Массив был заложен 22 апреля 1986 года к годовщине дня рождения Ленина. А спустя четыре дня произошел взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. После этого местное население начало массово выступать против возведения вблизи их домов второго Чернобыля.

Как выглядит сейчас

Официально Орбита уже не считается городком, а является улицей соседней деревни. Сегодня это два девятиэтажных дома, так называемые малосемейки, универмаг, магазин и несколько других технических зданий.

Это недостроенные руины, одинокая труба неработающей котельной, возвышающаяся над обломками бетона. На развалинах строительства АЭС украли весь металл.

На улице нет канализационных люков, потому что их украли на металлолом, в домах вырезали кабели. В квартирах больше нет окон, краска облезла, везде лежит мусор и валяются пустые бутылки.

Передвигаться по домам Орбиты тоже нужно с осторожностью — следует смотреть под ноги, не приближаться к лифтовым шахтам, помнить, что бетонные плиты местами проваливаются, а лестница осыпается.

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Что планирует построить "Энергоатом"

Разговоры о необходимости строительства АЭС возобновились в 2005 году. Предыдущий неудачный опыт, включавший 20-летнее планирование и строительство, многократное замораживание, постоянное смену руководителей, не испугал "Энергоатом". Эту тему снова подняли в 2022 году.

Сейчас, согласно новому сообщению, в районе Орбиты планируется строительство четырех новых энергоблоков по американской технологии AP1000, которая будет также использована в достройке четвертого энергоблока Хмельницкой АЭС, и еще четырех энергоблоков других атомных электростанций Украины.

"Энергоатом намерен возродить Орбиту, сделав ее одним из самых современных городков типа Нетишина, Южноукраинска или Вараша. Успешная реализация этих планов, безусловно, является весомой инвестицией в послевоенное восстановление и поддержку энергетической безопасности государства. Внедрение инновационных ядерных технологий сделает Украину лидером в сфере атомной энергетики с уникальным опытом и собственными технологическими решениями", – подчеркнул руководитель "Энергоатома" Петр Котин.

Как видно на сайте Чигиринского горсовета, до этого момента речь шла о предоставлении разрешения по выполнению геодезических работ на площадке, которую могут рассматривать под строительство АЭС.

А уже на заседании внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского горсовета разрешили:

разработать проект землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование "Энергоатома";

передать в использование компании участков общей площадью 38,1493 га.

"Телеграф" и дальше будет исследовать эту тему, о дальнейших новостях о строительстве АЭС и коррупционных рисках читайте в следующих материалах журналистов издания.

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