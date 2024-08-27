POLITICO: Атомна енергетика є порятунком для України перед "найважчою зимою" в історії країни

Україна за підтримки західних партнерів прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС

Напередодні "найскладнішої в історії" України зими атомна енергетика є чи не єдиним порятунком для країни. Про це йдеться в статті європейського видання POLITICO.

"Цей тиск наша енергосистема витримує насамперед завдяки атомній енергетиці", – цитує західне видання слова міністра енергетики Германа Галущенка.

Саме тому Україна за підтримки західних партнерів прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.

"Нам потрібно більше генерації, навіть у період відновлення й особливо після війни. Ми розуміємо, що будь-який атомний проєкт потребує років, тому нам потрібно почати якомога швидше, особливо в цій ситуації, коли ми маємо 80% готовність будівельної частини об'єкта", — зазначив міністр.

Сьогодні для України пріоритет — максимально відновити зруйновані Росією об'єкти генерації до настання холодів.

"Ми намагаємося, звичайно, відремонтувати кожен об’єкт, який можна відремонтувати, додати в систему додаткову генерацію", – сказав Галущенко.

Нагадаємо, раніше уряд України схвалив проєкт закону про завершення будівництва двох атомних блоків на Хмельницькій станції. Пізніше проєкт схвалив парламентський комітет. Наразі він чекає на розгляд у сесійній залі.

Намір України будувати додаткові атомні блоки публічно підтримали США в особі спеціального представника з питань відновлення країни Пенні Пріцкер.