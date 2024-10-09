Українською буде не "предположеніе": який синонім обрати, щоб уникнути помилок

В українській мові є кілька влучних відповідників

У сучасному мовленні важливо використовувати точні терміни, які найкраще передають суть висловлювань. Українська мова має багатий арсенал слів для позначення різних понять, що дозволяє уникати кальок та запозичень з російської.

Замість російського "предположение" можна використовувати кілька влучних українських відповідників, кожен з яких має свої особливості вживання. "Телеграф" пропонує розглянути основні терміни, їхнє вживання в різних контекстах, а також критерії вибору правильного слова.

Основні українські відповідники

Одним із найпоширеніших і найуніверсальніших варіантів є слово "припущення". Воно активно використовується в науковій, діловій та побутовій сферах. Наприклад, можна сказати: "Моє припущення виявилося правильним" або "Зробити припущення щодо розвитку подій".

Іншим варіантом є слово "здогад", яке має відтінок інтуїтивного передбачення. Це слово частіше вживається у розмовному стилі. Приклади: "Мій здогад підтвердився" або "Маю здогад про причини події".

Для наукового контексту доречним є термін "гіпотеза". Це слово використовується в академічному середовищі, наприклад, у фразах: "Висунути наукову гіпотезу" або "Робоча гіпотеза дослідження".

Яке слово обрати

У науковому стилі та діловому мовленні переважно використовують терміни "гіпотеза", "припущення" та "передбачення", "прогноз". У побутовому спілкуванні можна використовувати терміни "здогад", "думка" та "міркування".

При виборі правильного слова важливо враховувати стиль мовлення, контекст використання та ступінь формальності ситуації. Наприклад, можна сказати: "Маю припущення щодо результатів виборів", "За моїм здогадом, він не прийде" або "Науковці висунули гіпотезу про походження Всесвіту".

Серед типових помилок варто відзначити калькування з російської, неправильне вживання прийменників і змішування стилів. Щоб уникнути цього, слід уважно враховувати контекст, зважати на стиль мовлення та користуватися словниками.

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