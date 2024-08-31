"Прощання з літом" затягнеться на місяць? Коли в Україні суттєво похолодає

Середньомісячна температура повітря на переважній частині України перевищує на 1,6–2,5°С кліматичну норму

Оскільки вересень є перехідним місяцем від літа до осені, йому властива загальна тенденція зниження температури повітря, послаблення грозової діяльності, а також суттєві зміни в синоптичних процесах.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

За інформацією різних прогностичних світових центрів, цього року циркуляційні умови над більшою частиною Європи сприятимуть збереженню літнього характеру погоди на початку місяця. Очікується розвиток антициклону над Верхньою та Середньою Волгою, тому спостерігатимуться стійкі вітри східної чверті на кшталт суховіїв.

Отже, у перші 10–12 днів вересня очікується переважно сонячна та суха погода. Дещо інші погодні умови спостерігатимуться в південній частині України та Криму. Тут малорухливі атмосферні фронти на тлі нижчого тиску призведуть до випадання дощів, часом інтенсивних.

Враховуючи очікувані погодні перспективи, настання метеорологічної осені (коли середньодобова температура впевнено опускається нижче +15°С) відбудеться не раніше третьої декади вересня, а на півдні та на Закарпатті літо триватиме, ймовірно, протягом усього місяця, каже кандидат географічних наук.

Середньомісячна температура повітря на переважній частині України прогнозується в діапазоні +14,7…+20,3°С, у Карпатах +13,5…+14,6°С, що приблизно на 1,6–2,5°С вище за кліматичну норму (див. карту). Випадки перших заморозків можуть траплятися лише у третій декаді вересня переважно у північно-західних областях, а також у високогірній частині Карпат.

На карті представлено поле температурних аномалій (відхилення від норми) по Європі на вересень 2024 року

Починаючи приблизно з 14–16 вересня можливий розвиток області зниженого тиску та активізація циклонічної діяльності над Північно-Західною та Центральною Європою з подальшим її зміщенням на схід, каже Ігор Кібальчич.

З цієї причини в Україні помітно знизиться температурне тло і наблизиться до середніх багаторічних показників. Похолодання супроводжуватиметься дощами, однак у більшості областей вони матимуть локальний характер і виявляться несуттєвими. Сумарна кількість опадів за місяць може становити 27–62 мм, що на 12–28% нижче за норму, в Карпатах 93–130 мм, що близько норми.

Найбільший дефіцит опадів спостерігатиметься у північних та східних областях. У цих регіонах вже станом на кінець серпня фіксується сильна посуха, оскільки запаси вологості у метровому шарі ґрунту практично повністю вичерпані. Поряд із цим суховійні явища сприяють збереженню високого ступеня пожежної небезпеки, резюмував відомий синоптик.

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, що тепло ще порадує українців, але парасольку варто дістати.