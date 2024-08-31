"Прощание с летом" затянется на месяц? Когда в Украине существенно похолодает

Среднемесячная температура воздуха на подавляющей части Украины превышает на 1,6–2,5°С климатическую норму

Поскольку сентябрь — переходный месяц от лета к осени, то ему свойственна общая тенденция понижения температуры воздуха, ослабление грозовой деятельности, а также существенные изменения в синоптических процессах.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По информации различных прогностических мировых центров, в этом году циркуляционные условия над большей частью Европы будут способствовать сохранению летнего характера погоды в начале месяца. Ожидается развитие антициклона над Верхней и Средней Волгой, поэтому будут наблюдаться устойчивые ветра восточной четверти по типу суховеев.

Следовательно, в первые 10–12 дней сентября ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Немного иные погодные условия будут наблюдаться в южной части Украины и Крыму. Здесь малоподвижные атмосферные фронты на фоне более низкого давления приведут к выпадению дождей, временами интенсивных.

Учитывая ожидаемые погодные перспективы, наступление метеорологической осени (когда среднесуточная температура уверенно опускается ниже +15°С) произойдёт не раньше третьей декады сентября, а на юге и в Закарпатье лето продлится, вероятно, в течение всего месяца, говорит кандидат географических наук.

Среднемесячная температура воздуха на подавляющей части Украины прогнозируется в диапазоне +14,7…+20,3°С, в Карпатах +13,5…+14,6°С, что примерно на 1,6–2,5°С выше климатической нормы (см. карту). Случаи первых заморозков могут отмечаться только в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях, а также в высокогорной части Карпат.

На карте представлено поле температурных аномалий (отклонение от нормы) по Европе на сентябрь 2024 года

Начиная примерно с 14–16 сентября возможно развитие области пониженного давления и активизация циклонической деятельности над Северо-Западной и Центральной Европой с дальнейшим её смещением на восток, говорит Игорь Кибальчич.

По этой причине в Украине заметно снизится температурный фон и приблизится к средним многолетним показателям. Похолодание будет сопровождаться дождями, однако в большинстве областей они будут носить локальный характер и окажутся несущественными. Суммарное количество осадков за месяц может составить 27–62 мм, что на 12–28% ниже нормы, в Карпатах 93–130 мм, что около нормы.

Самый большой дефицит осадков будет наблюдаться в северных и восточных областях. В этих регионах уже по состоянию на конец августа фиксируется сильная засуха, поскольку запасы влажности в метровом слое почвы практически полностью исчерпаны. Наряду с этим суховейные явления способствуют сохранению высокой степени пожарной опасности, резюмировал известный синоптик.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что тепло еще порадует украинцев, но зонт стоит достать.