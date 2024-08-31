Укр

"Прощание с летом" затянется на месяц? Когда в Украине существенно похолодает

Автор
Алла Набок
Дата публикации
Читати українською
Автор
Pixabay

Среднемесячная температура воздуха на подавляющей части Украины превышает на 1,6–2,5°С климатическую норму

Поскольку сентябрь — переходный месяц от лета к осени, то ему свойственна общая тенденция понижения температуры воздуха, ослабление грозовой деятельности, а также существенные изменения в синоптических процессах.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал известный синоптик, кандидат географических наук Игорь Кибальчич.

По информации различных прогностических мировых центров, в этом году циркуляционные условия над большей частью Европы будут способствовать сохранению летнего характера погоды в начале месяца. Ожидается развитие антициклона над Верхней и Средней Волгой, поэтому будут наблюдаться устойчивые ветра восточной четверти по типу суховеев.

Следовательно, в первые 10–12 дней сентября ожидается преимущественно солнечная и сухая погода. Немного иные погодные условия будут наблюдаться в южной части Украины и Крыму. Здесь малоподвижные атмосферные фронты на фоне более низкого давления приведут к выпадению дождей, временами интенсивных.

Учитывая ожидаемые погодные перспективы, наступление метеорологической осени (когда среднесуточная температура уверенно опускается ниже +15°С) произойдёт не раньше третьей декады сентября, а на юге и в Закарпатье лето продлится, вероятно, в течение всего месяца, говорит кандидат географических наук.

Среднемесячная температура воздуха на подавляющей части Украины прогнозируется в диапазоне +14,7…+20,3°С, в Карпатах +13,5…+14,6°С, что примерно на 1,6–2,5°С выше климатической нормы (см. карту). Случаи первых заморозков могут отмечаться только в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях, а также в высокогорной части Карпат.

На карте представлено поле температурных аномалий (отклонение от нормы) по Европе на сентябрь 2024
На карте представлено поле температурных аномалий (отклонение от нормы) по Европе на сентябрь 2024 года

Начиная примерно с 14–16 сентября возможно развитие области пониженного давления и активизация циклонической деятельности над Северо-Западной и Центральной Европой с дальнейшим её смещением на восток, говорит Игорь Кибальчич.

По этой причине в Украине заметно снизится температурный фон и приблизится к средним многолетним показателям. Похолодание будет сопровождаться дождями, однако в большинстве областей они будут носить локальный характер и окажутся несущественными. Суммарное количество осадков за месяц может составить 27–62 мм, что на 12–28% ниже нормы, в Карпатах 93–130 мм, что около нормы.

Самый большой дефицит осадков будет наблюдаться в северных и восточных областях. В этих регионах уже по состоянию на конец августа фиксируется сильная засуха, поскольку запасы влажности в метровом слое почвы практически полностью исчерпаны. Наряду с этим суховейные явления способствуют сохранению высокой степени пожарной опасности, резюмировал известный синоптик.

Напомним, "Телеграф" сообщал, что тепло еще порадует украинцев, но зонт стоит достать.

Теги:
#Погода #Синоптик