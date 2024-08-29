Осінь в Україні розпочнеться аномальною погодою: синоптик дав прогноз на початок вересня

Кліматична норма буде серйозно перевищена, каже Ігор Кібальчич

Серпень 2024 року підходить до свого завершення, а разом з ним — і календарне літо. Проте метеорологічне літо поки що не думає закінчуватися. Практично по всій Україні переважає високе температурне тло з денними показниками +29…+34°С.

Попри те, що світловий день став помітно меншим, у нічний час, як і раніше, тепло, особливо в центральних і південних регіонах. На тлі високих температур триває посуха, яка вже досягає рекордних показників за своєю тривалістю у багатьох регіонах сходу, центру та півдня країни.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич.

Через тривалу відсутність значних опадів, вміст вологи в верхньому метровому шарі грунту вкрай низький, що призводить місцями до загибелі деяких рослин і передчасного усихання. На жаль, на найближчий період зберігається стійка тенденція продовження посухи, оскільки на тлі області високого тиску з північного сходу істотних опадів по Україні не передбачається, каже синоптик.

За його словами, на початку вересня переважатимуть східні та північно-східні вітри, які принесуть в Україну сухе повітря з Центральної Азії. Тому до посухи додадуться і суховії. У комплексі подібні умови погоди негативно вплинуть також на ступінь пожежної небезпеки, яка по всій Україні досягатиме найвищого, 5-го класу.

Внаслідок впливу Чорноморського циклону у південних регіонах України та Криму 30–31 серпня пройдуть дощі з грозами, подекуди можливі шквали 15–20 м/с. На решті території країни утримається суха погода.

У період з 1 по 6 вересня місцями можливі невеликі дощі у східній, центральній частині України та у Приазов’ї. Однак вони будуть локальними та досить слабкими, тому істотну роль у зволоженні ґрунту не зіграють.

8 та 9 вересня невеликі дощі можливі також у західних та центральних областях. Таким чином, у найближчі 10 діб очікується суттєвий дефіцит опадів у всій Україні.

За словами Ігоря Кібальчича, температурне тло зберігатиметься високим, перевищуючи кліматичну норму на 5–8°С. Вночі мінімальна температура опиниться в межах +13…+19°С, у південній частині та на узбережжі морів +19…+24°С; днем +28...+34°С, на півдні у перші дні вересня місцями +35...+36°С. Прохолодніше буде лише у Карпатах: вночі +5…+10°С, удень +22…+27°С.

І хоча суттєвих змін температури повітря протягом прогнозованого періоду не передбачається, середньодобова температура поступово знижуватиметься внаслідок зменшення світлового дня та висоти сонця, каже відомий синоптик.

Для наочності на карті показаний прогноз середньої аномалії температури повітря (°С) на території Європи на період з 28 серпня по 4 вересня

Нагадаємо, що народний синоптик Володимир Деркач давав "Телеграфу" детальний прогноз на нетипове літо на тлі погодних рекордів.