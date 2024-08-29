Тепло ще порадує українців, але парасольку варто дістати: якою буде погода в Україні в останні дні літа

"Телеграф" показав карту з температурою повітря у всіх регіонах

Останні дні літа потішать нас теплою, можна сказати спекотною погодою. Проте можливі дощі з грозами.

"Телеграф" з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, в яких областях українцям варто подбати про парасольку, а де буде найспекотніше.

Погода в Україні 29 серпня

У четвер, 29 серпня, на більшій частині території країни без істотних опадів, лише у Карпатах пройдуть помірні дощі у супроводі гроз. Вітер збережеться східної чверті, 7 – 12 м/с, у південній половині окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря вночі +18…+23, вдень +29…+34 градусів тепла.

Погода в Україні 30 серпня

У п'ятницю, 30 серпня, невеликі дощі з грозами можливі у Херсонській області. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +30…+35 градусів тепла.

Погода в Україні 31 серпня

У суботу, 31 серпня, утримається спекотна та суха погода в більшості областей. Вітер східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +19…+24, вдень +30…+35, у Криму +25…+30 градусів тепла.

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