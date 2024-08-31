Выход на границы 1991 года не обязателен? Когда в Украине закончится война, рассказал историк

Однозначно будет победа Украины

Вопрос продолжительности войны Украины и России до сих пор остается открытым, однако полномасштабное вторжение завершится нашей победой. Но это не означает выход на границы 1991 года.

Об этом "Телеграфу" рассказал кандидат исторических наук, офицер 3 ОШБр ВСУ и популярный YouTube-блогер Александр Алферов в интервью: ""Выход на границы 1991-го не будет победой Украины": историк назвал главную причину".

По словам офицера, он очень надеется, что через 20 минут война в Украине закончится нашей победой. Но ее продолжительность сложно определить, поэтому этот вопрос открыт. В то же время для Украины есть два кардинальных выхода из этой ситуации.

"Мы должны отдавать себе отчет, что однозначно будет победа Украины. Потому что поражение – это замораживание, которое позже приведет к разворачиванию очередной вспышки еще большей агрессии, еще большему противостоянию, еще большему нападению Российской Федерации", — говорит Алферов.

Но украинцы, моделируя победу, отождествляют ее с выходом на границы 1991 года. Но это не так, ведь выход на эти границы (даже если мы сейчас реализуем это), не будет победой.

"Россия начала войну, в том числе из-за смыслов. Соответственно, этими смыслами она и пользуется во время вооруженной агрессии. Так, один из лозунгов их наступления на Украину — "Деды воевали"", — объясняет историк.

По его словам, украинские бойцы уже пересекли рубеж в 200 тысяч потерь россиян, уничтоженных физически. Но у этих павших оккупантов есть дети, младшие братья и племянники.

"Итак, если мы выйдем на границу 1991-го года, это соседнее государство останется в тех же пределах. Их же пропаганда создаст вместо лозунга о "воюющих дедах" новый — "Родители воевали". Это приведет, по сути, к очередному кругу противостояния с РФ", — говорит Алферов.

Он отметил, что уже через 5-7 лет после восстановления границы можно снова ожидать пропагандистскую "накрутку". Тогда эти дети, которые сейчас у россиян находятся в "Юнармии", пойдут во "взрослые" Вооруженные силы и продолжат войну.

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