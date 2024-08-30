Не через байдужість: посол розповів, чому Бразилія не спішить обирати сторону у війні між РФ та Україною

Бразильці уникають слова "війна"

Бразилія така країна, де, на жаль, не можна очікувати швидких і позитивних для України рішень. Потрібно багато часу для розбудови двосторонніх стосунків.

Про це в інтерв’ю "Українській правді" розповів посол України у Бразилії Андрій Мельник. За його словами, наша країна свого часу була недостатньо приділяла уваги цьому регіону.

"Це, звичайно, пригнічує, опускає тебе на грішну бразильську землю. Ти розумієш, що це не просто спринт, а марафон, навіть ультрамарафон. І потрібен не один рік, щоб заново побудувати цей фундамент", — зазначив посол.

Мельник наголосив, що росіяни були набагато активніші у Бразилії. За його словами, вони інвестували і ресурси, і час, і мізки в цей регіон та й взагалі у Глобальний Південь.

"А ми, на жаль, були тут недостатньо присутні, бо зосередилися на інших пріоритетах – Європейському Союзі і НАТО, тому цей регіон був для нас далекою периферією. І тому відновити інтерес бразильців та переконати їх у тому, що їм варто мати справу з Україною, важко. Бразилія – це інший світ. Це – інша цивілізація. Це – навіть інша галактика. Люди, нібито, виглядають, як ми з вами, але мислять зовсім інакше: вони не відчувають, для чого їм потрібна Україна", — підкреслив посол.

Водно час Мельник вважає, що у Бразилії розуміють те, що зараз відбувається в Україні. За його словами, бразильці уникають слова "війна", коли мова йде про ситуацію в нашій країні.

"Коли ти йдеш до того ж МЗС чи в парламент, коли спілкуєшся з елітою, то бачиш, що вони бояться, як у Гаррі Поттері, вимовити слово… Тобто виключено, щоб вони сказали, що у нас "війна", "агресія" чи "напад". Кажуть "ситуація", "те, що відбувається", — підкреслив Мельник.

Він розповів, що коли тільки приїхав до Бразилії, його дуже шокувало, що під час знайомств із директорами департаментів МЗС, заступниками міністра, жоден чисто по-людськи навіть не запитав "off the record": "А як там взагалі у вас? Ви ж там теж були в Києві, ваша сім'я, друзі. Як вони? Розкажіть".

На його думку, так відбувається не через байдужість, а через острах бути залученим у процес. За словами посла, бразильці уникають цього, "бо так легше".

Нагадаємо, Бразилія буда серед країн, які не підписали підсумкову декларацію Глобального саміту миру.