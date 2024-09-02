Це не "впечатлєніє": як українською говорити про почуття

Такі поняття формують наше сприйняття світу

Слово "впечатление" у російській мові часто вживають для опису відчуттів та емоцій, які виникають у людини після сприйняття чогось. Проте мало хто знає, як правильно перекласти його українською. Але від того, як ми формулюємо свої думки залежить, наскільки зрозумілою буде наша комунікація.

Отже, в українській мові аналогом цього терміна є слово "враження". А "производить впечатление на когось" перекладається як "справляти враження на кого". Це означає, що щось або хтось викликає певні емоції чи думки у спостерігача. Наприклад: "Виступ артиста справив на публіку глибоке враження" або "Його промова сильно вразила присутніх".

"По первому впечатлению" українською звучить як "з першого враження" або "на перше враження". Цей вираз вживають для опису першого сприйняття особи або ситуації. Коли ми кажемо "у мене склалося таке враження" – це означає, що ми вже маємо певну сформовану думку або відчуття на основі спостереження чи власного досвіду.

Отже, слово "впечатление" в українській мові звучить як "враження" і має кілька варіантів вживання, які підкреслюють різні аспекти сприйняття. Адже враження — це не просто емоційна реакція, а й важлива частина комунікації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як називати українською товариша в дорозі. Це слово трохи схоже на російське, проте пишеться по-іншому.