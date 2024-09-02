Это не "впечатление": как на украинском говорить о чувствах

Такие понятия формируют наше восприятие мира

Слово "впечатление" в русском языке часто используют для описания ощущений и эмоций, возникающих у человека после восприятия чего-либо. Однако мало кто знает, как правильно перевести его на украинский. Но от того, как мы формулируем свои мысли, зависит, насколько понятной будет наша коммуникация.

Итак, в украинском языке аналогом этого термина есть слово "враження". А "производить впечатление на кого-то" переводится как "справляти враження на кого". Это означает, что что-то или кто-то вызывает определенные эмоции или мысли у наблюдателя. Например: "Виступ артиста справив на публіку глибоке враження" или "Його промова сильно вразила присутніх".

"По первому впечатлению" на украинском звучит как "з першого враження" или "на перше враження". Это выражение употребляют для описания первого восприятия личности или ситуации. Когда мы говорим "у мене склалося таке враження" – это значит, что мы уже имеем определенное сформированное мнение или ощущение на основе наблюдения или собственного опыта.

Итак, слово "впечатление" в украинском языке звучит как "враження" и употребляется в разных ситуациях, подчеркивая разные аспекты восприятия. Ведь впечатление – это не просто эмоциональная реакция, но и немаловажная часть коммуникации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как называть украинским товарища в дороге. Это слово чуть-чуть похоже на русское, однако пишется по-другому.