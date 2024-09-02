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Що таке дашборд і як правильно сказати це слово українською

Автор
Катерина Шполянська
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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото. Фото Згенеровано ШІ, freepik

Вибір конкретного терміна залежить від контексту використання

У сучасному світі, який стрімко розвивається, з'являються нові терміни та поняття, що стають частиною нашого повсякденного життя. Одним із таких термінів є "дашборд".

Ми часто чуємо: "цю інформацію ви можете взяти на нашому дашборді", "ви бачили наш дашборд?", "зробіть такий дашборд". Цей термін міцно закріпився в нашому професійному житті, але що ж він означає та як правильно його перекласти українською?

Що таке "дашборд"

Термін "dashboard" походить з англійської мови та дослівно перекладається як "інформаційна панель" (англ. dash – хутко, board – дошка). В англомовному середовищі слово "дашборд" спочатку використовували для позначення панелі приладів в автомобілях, а згодом цей термін поширився на цифровий світ.

Сьогодні це інструмент для візуалізації даних, який дозволяє швидко та зручно отримувати найважливішу інформацію в одному місці. Він зазвичай складається з інтерактивних графіків, діаграм, показників і таблиць, що дозволяють моніторити та аналізувати дані в реальному часі. Дашборди використовуються в різних сферах: від бізнесу до медицини, від освіти до державного управління.

Українські відповідники для "дашборду"

Хоча термін "дашборд" уже прижився в нашій мові, виникає питання: чи є в нього український відповідник? Серед можливих варіантів можна виділити такі:

  • Дошка: цей варіант підкреслює зв'язок із початковим значенням терміну "board" і може використовуватися в контексті подання інформації.
  • Табло: звучить досить звично для українського вуха та добре відображає суть дашборду як інструменту для візуалізації даних.
  • Стіннівка: цей варіант більше підходить для використання в освітніх або інформаційних цілях, нагадуючи нам про шкільні або інформативні стінні газети.
  • Зведення: підкреслює основну функцію дашборду – зведення найважливішої інформації в одному місці.
  • Збірка: наголошує на тому, що дашборд об'єднує різні дані в одну компактну форму.

Обирати відповідний термін слід залежно від контексту використання та цільової аудиторії. Однак, у будь-якому разі, важливо зберігати функціональність і зрозумілість терміну, щоб українські користувачі могли легко адаптуватися до нових реалій.

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