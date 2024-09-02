Що таке дашборд і як правильно сказати це слово українською

Вибір конкретного терміна залежить від контексту використання

У сучасному світі, який стрімко розвивається, з'являються нові терміни та поняття, що стають частиною нашого повсякденного життя. Одним із таких термінів є "дашборд".

Ми часто чуємо: "цю інформацію ви можете взяти на нашому дашборді", "ви бачили наш дашборд?", "зробіть такий дашборд". Цей термін міцно закріпився в нашому професійному житті, але що ж він означає та як правильно його перекласти українською?

Що таке "дашборд"

Термін "dashboard" походить з англійської мови та дослівно перекладається як "інформаційна панель" (англ. dash – хутко, board – дошка). В англомовному середовищі слово "дашборд" спочатку використовували для позначення панелі приладів в автомобілях, а згодом цей термін поширився на цифровий світ.

Сьогодні це інструмент для візуалізації даних, який дозволяє швидко та зручно отримувати найважливішу інформацію в одному місці. Він зазвичай складається з інтерактивних графіків, діаграм, показників і таблиць, що дозволяють моніторити та аналізувати дані в реальному часі. Дашборди використовуються в різних сферах: від бізнесу до медицини, від освіти до державного управління.

Українські відповідники для "дашборду"

Хоча термін "дашборд" уже прижився в нашій мові, виникає питання: чи є в нього український відповідник? Серед можливих варіантів можна виділити такі:

Дошка: цей варіант підкреслює зв'язок із початковим значенням терміну "board" і може використовуватися в контексті подання інформації.

цей варіант підкреслює зв'язок із початковим значенням терміну "board" і може використовуватися в контексті подання інформації. Табло: звучить досить звично для українського вуха та добре відображає суть дашборду як інструменту для візуалізації даних.

звучить досить звично для українського вуха та добре відображає суть дашборду як інструменту для візуалізації даних. Стіннівка: цей варіант більше підходить для використання в освітніх або інформаційних цілях, нагадуючи нам про шкільні або інформативні стінні газети.

цей варіант більше підходить для використання в освітніх або інформаційних цілях, нагадуючи нам про шкільні або інформативні стінні газети. Зведення: підкреслює основну функцію дашборду – зведення найважливішої інформації в одному місці.

підкреслює основну функцію дашборду – зведення найважливішої інформації в одному місці. Збірка: наголошує на тому, що дашборд об'єднує різні дані в одну компактну форму.

Обирати відповідний термін слід залежно від контексту використання та цільової аудиторії. Однак, у будь-якому разі, важливо зберігати функціональність і зрозумілість терміну, щоб українські користувачі могли легко адаптуватися до нових реалій.

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