Гітара та палітра – це не те, про що ви подумали: що означають ці слова у підлітків

Молодіжний сленг, який зажене вас у глухий кут. Але ми пояснимо

Якщо ви вже звикли до "чиназес" та "саунтрес", не поспішайте радіти. Сучасна мова молоді постійно змінюється, і з кожним днем у ній з’являються нові слова та вирази.

Соціальні мережі, мода та культурні тренди впливають на те, як говорять підлітки, і іноді це викликає питання у людей старшого покоління. Ось кілька популярних слів та фраз, які активно використовують в інтернеті.

Nike Pro

Термін "Nike Pro" належати до одягу, що облягає, особливо до жіночих легінсів і спортивних костюмів. Він може використовуватися і як комплімент, що підкреслює привабливість фігури, і як образа, коли йдеться про надмірну сексуалізацію.

Бос KFC

Цей термін визначає людину з нестандартною фігурою, яка може бути повненькою. Він використовується в жартівливому контексті, наголошуючи на відсутність стереотипних стандартів краси.

Гітара та Палітра

Ці слова позначають гетеросексуальні та не гетеросексуальні відносини відповідно. Вони стали популярними у молодіжному середовищі для позначення сексуальної орієнтації.

Норміс

Термін "норміс" використовують для опису людей, які відповідають загальноприйнятим стандартам та нормам. Це слово може мати як нейтральний, так і негативний відтінок залежно від контексту.

Що в мішечку?

Фразу "що в мішечку?" вживають, щоб дражнити людей, які носять одяг, що облягає і створює ефект "мішечка". Цей вислів часто говорять в жартівливому чи образливому контексті.

Пікмі

Термін "пікмі" (від "pick me" або "вибери мене") означає дівчат, які намагаються привернути увагу хлопців, всіляко виділяючись серед інших. Це може виявлятись у заявах, які зазвичай викликають роздратування в інших. Часто так називають абсолютно всіх дівчаток, які мило спілкуються з хлопцями.

Раніше "Телеграф" писав, як розуміти слова "флекс", "байт" та "токсик". А також чим їх можна замінити українською.