Значення цього слова вас здивує: що українською означає "свічадо"

У нашій мові є безліч слів, значення яких відоме не всім

Українська мова вражає своїм багатством та мелодійністю, попри те, що у повсякденному мовленні часто зустрічаються русизми. У ній збереглися застарілі слова з глибоким значенням, які пам’ятає далеко не кожен.

"Телеграф" вирішив нагадати справжнє значення такого слова як "свічадо". Виявляється, що цим предметом ми користуємося практично щодня.

Що українською означає "свічадо"

Серед застарілих українських слів можна зустріти "свічадо", що у перекладі означає "дзеркало" або "підвісний свічник". Це слово має стародавнє коріння і пов’язане з поняттям світла та відображення.

За старих часів дзеркала, особливо у багатих людей, часто називали "свічадом", що підкреслювало їх важливість у побуті та декоративному мистецтві. Крім того, таке слово використовувалося в літературі та народній культурі, що надавало йому особливого значення та поетичність.

У сучасній мові воно майже не вживається. Воно поступилося місцем більш звичним словам, але все ще залишається цікавим прикладом різноманітності української мови

Читайте також на нашому сайті про те, як українською правильно називати мешканців різних міст. Не багато хто знає, наприклад, як називати мешканців міста Кам’янець-Подільський.

Також ми розповідали про те, як правильно передати у мові чи записати звуки тварин українською. Слід запам’ятати і як правильно підзивати тварин рідною мовою