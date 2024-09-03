Опіка над недієздатною людиною: як її оформити для відстрочки від мобілізації

Призначити опікуна можуть особі з психічним захворюванням

Кабінет Міністрів України оновив порядок мобілізації для військовозобов'язаних, які здійснюють опіку або доглядають за хворими чи особами з інвалідністю. Наприклад, догляд за батьками з інвалідністю може стати підставою для отримання відстрочки від призову.

Основні правові норми щодо процедури визнання особи недієздатною залишаються незмінними навіть в умовах воєнного стану. Про це повідомив адвокат АБ "Роман Сацик" Ярослав Хлівний у коментарі для РБК-Україна.

За словами юриста, опіку над дорослими людьми, які через проблеми зі здоров'ям не можуть самостійно захищати свої права та виконувати обов'язки, встановлюють для їхнього захисту. Опіку можуть призначити для людей, які мають хронічні психічні захворювання і не здатні усвідомлювати свої дії або керувати ними.

Хлівний пояснив, що для оформлення опіки наявність групи інвалідності не є визначальним фактором. Важливим є саме стійке психічне захворювання, яке може бути підставою для визнання особи недієздатною та призначення їй опікуна.

Процедура визнання особи недієздатною включає декілька етапів:

збір документів для звернення до суду;

безпосереднє звернення до суду із заявою про визнання особи недієздатною;

проведення судової експертизи в межах справи;

отримання судового рішення.

"У поданій заяві слід висвітлити всі обставини справи та особливо звернути увагу на стійке психічне захворювання особи, яку слід визнати недієздатною. Окрім того, слід ініціювати питання проведення психіатричної експертизи, яка підтвердить стан особи. В ході розгляду справи суд оцінює надані заявником докази та враховує висновки органів опіки та експертного центру", — розповідає адвокат.

Раніше "Телеграф" писав, що Верховна Рада проголосувала про відстрочку ще однієї категорії чоловіків. Це стосується військовозобов’язаних, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти на війні.