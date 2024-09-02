Мобілізація та керування авто: як та коли у чоловіка можуть забрати водійське посвідчення

Лише суд приймає рішення про те, чи позбавляти права керування

Військовозобов'язані, які ухиляються від мобілізації, можуть бути тимчасово позбавлені права керування транспортним засобом. Однак таке рішення може ухвалити лише суд, а не територіальний центр комплектування.

Про це пояснюють у пресцентр Міністерства оборони. У відомстві зазначають, що у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаними, ТЦК та СП можуть подавати позов до суду щодо тимчасового обмеження їхнього права керування авто.

Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню. А зняття обмеження здійснюється виконавчою службою.

Крім того, у Міноборони нагадують, що під час мобілізації можуть вилучати автомобілі. Проте, якщо транспортний засіб є єдиним у власності громадянина, він не підлягає вилученню.

Нагадуємо, що за новим законом, всі військовозобов'язані чоловіки мали оновити свої дані у військкоматах до 16 липня 2024 року. Тих, хто цього не зробив, можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

В Офісі омбудсмена нагадали, що керівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право звернутися до поліції для адміністративного затримання та доставлення громадянина до військкомату. Це може статися, якщо ви:

не уточнили адресу проживання, контактні дані або інші персональні дані;

не прибули до ТЦК та СП або інших визначених місць для виконання обов'язків щодо військового обліку;

не повідомили про зміну місця проживання або інші зміни, що впливають на військовий облік.

У випадку, коли поліція не зможе виконати завдання щодо адміністративного затримання та доставки громадянина до ТЦК та СП, буде застосовано альтернативний метод повідомлення – поштова відправка повістки.

У разі невиконання військовозобов'язаним вимоги повістки протягом 10 днів, територіальний центр комплектування має право звернутися до суду з позовом про тимчасове обмеження права такого громадянина на керування транспортними засобами до повного виконання ним своїх військових обов'язків.

Крім того, за порушення правил військового обліку, тобто не оновити дані або не з'явитися за повісткою, можуть оштрафувати на немаленьку суму – від 17 до 25 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, хто у вересні може не оновлювати свої дані в ТЦК. В першу чергу це особи, які не є громадянами України.