Нові правила відстрочки від мобілізації: кого це стосується

За деякими сімейними обставинами чоловіків не призивають до армії

Кабінет Міністрів України вніс зміни в процедуру отримання відстрочки від мобілізації. Це торкнулося осіб, які доглядають за хворими родичами.

У постанові Кабміну від 16 серпня № 930 було визначено, хто повинен повідомляти про членів сім’ї, які можуть здійснювати постійний догляд. Згідно з новими правилами, чоловіки, які доглядають за хворими батьками дружини (або дружини чоловіка), повинні підтвердити, що ніхто інший із родини не може замінити їх у догляді.

Втім якщо чоловік доглядає за дружиною, дитиною або своїми батьками, йому не потрібно вказувати в заяві про інших працездатних родичів, які зобов’язані та можуть здійснювати постійний догляд.

Військовозобов’язані, які здійснюють постійний догляд за особами з інвалідністю І або ІІ групи, що не є членами їхньої сім’ї першого або другого ступеня споріднення, зобов’язані вказати у заяві про відсутність інших членів родини, які мають пріоритетне право на їхній догляд.

При прийнятті рішення про надання відстрочки від мобілізації ТЦК здійснює перевірку військового обліку військовозобов’язаного, його родинних зв’язків та наявності інших осіб, які можуть забезпечити догляд за людиною, за якою здійснюється постійний догляд.

Раніше "Телеграф" писав, що Кабмін затвердив новий зразок заяви на відстрочку від мобілізації. Ця форма єдина для всіх, хто оформлює відстрочку через комісію при ТЦК та СП.